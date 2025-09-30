El apoyo al plan de Trump crea una nueva grieta entre Sánchez y Sumar que lo tacha de "farsa"

El Gobierno de coalición ha mostrado sus claras diferencias respecto al plan de Donald Trump para el fin de la guerra en Gaza. El respaldo expresado por el presidente Pedro Sánchez y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a la propuesta de paz impulsada por Estados Unidos ha chocado frontalmente con la posición de Sumar, que considera el plan una "farsa" destinada a perpetuar la ocupación israelí.

Sánchez y Albares defienden la propuesta

En un mensaje en X, Sánchez dio la bienvenida a la iniciativa de Donald Trump, un plan de 20 puntos que plantea la liberación inmediata de rehenes, la entrada de ayuda humanitaria y un alto el fuego que abra la puerta a la reconstrucción de la Franja.

"Es la hora de que cese la violencia, se produzca la inmediata liberación de todos los rehenes y se dé acceso a la ayuda humanitaria", escribió el jefe del Ejecutivo, reafirmando que la solución pasa por la convivencia de dos Estados, Israel y Palestina.

Albares se ha adherido a esta corriente, subrayando que España siempre explorará cualquier oportunidad que conduzca a "una paz genuina" y a poner fin a la "masacre de inocentes" que ha dejado casi 70.000 civiles muertos en Gaza.

La respuesta de Sumar: rechazo frontal

Frente a esta posición, los cinco ministros de Sumar, liderados por Yolanda Díaz, han difundido un comunicado conjunto rechazando el plan. Según ellos, la propuesta supone "una imposición" que busca consolidar el statu quo de ocupación y violencia. Díaz ha ido más allá, calificando la iniciativa como "una farsa" que legitima la impunidad de Israel.

Sumar mantiene que el reconocimiento de Palestina debe ir acompañado de una ruptura total de relaciones con Israel, incluidas las diplomáticas. Incluso el embargo de armas aprobado recientemente les ha parecido insuficiente.

Este desencuentro se suma a una larga lista de fricciones entre PSOE y Sumar en lo que va de legislatura: desde la regulación del alquiler y el salario mínimo hasta el aumento del gasto militar o, más recientemente, las posturas sobre la guerra en Gaza.

Fuentes del Ejecutivo rebajan la tensión y enmarcan el pulso en la pugna interna de Sumar con Podemos, asegurando que el espíritu de ambos socios sobre la necesidad de la paz no es tan diferente.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha recordado que, más allá de esta propuesta, España seguirá exigiendo el cumplimiento del derecho internacional y las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia contra Israel.

También Podemos ha arremetido contra Sánchez por dar la bienvenida a la propuesta. Su portavoz, Pablo Fernández, la calificó de "lamentable, vergonzoso e indecente", al entender que responde a un plan de "dominación colonial" contra el pueblo palestino.

Críticas de Feijóo

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha respaldado abiertamente el plan de Trump, al que considera "una esperanza sólida para la paz". Sin embargo, no ha perdido la ocasión de cargar contra el Ejecutivo: "Esto es un desgobierno hipócrita porque cada uno dice lo que le interesa para su electorado", afirmó, achacando a Sánchez la incapacidad de ordenar a sus ministros.