Anticorrupción solicita al Supremo una vista para endurecer las medidas cautelares de Ábalos y Koldo García

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al magistrado que investiga el caso Koldo, Leopoldo Puente, que revise las medidas cautelares impuestas tanto al exministro de Transportes José Luis Ábalos como al exasesor Koldo García, después de reclamar cárcel para ambos por la presunta trama de mascarillas.

Así lo indica en su escrito de acusación en el que solicita que se celebre una vista para modificar las medidas de prohibición de salida del país, retirada del pasaporte y comparecencia periódica en sede judicial que ambos tienen vigente.

La Fiscalía ha hecho esta petición al juez del Supremo al presentar su informe en el que ha reclamado 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y 7 años para el presunto conseguidor Víctor de Aldama por seis delitos en el marco de la trama del cobro de comisiones irregulares por la compra de mascarillas durante la pandemia.

Los delitos por los que se les acusa tanto a Ábalos como a Koldo son: organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, malversación y dos de tráfico de influencias. Al comisionista Aldama, que salió de prisión preventiva por otra causa tras prometer colaboración con la Fiscalía, se le atribuyen los dos primeros y uso de información privilegiada.

Otra vista en junio

El pasado mes de junio, tuvo lugar otra vista en el que el juez, de acuerdo con la postura de la Fiscalía y en contra de las acusaciones populares, lideradas por el PP, decidió dejar a ambos en libertad con esas medidas cautelares. Pero el juez advirtió de que mantenía esa decisión "por el momento", dado que el riesgo de fuga puede aumentar según avanza el procedimiento, por lo que ahora Anticorrupción le pide que revise esas medidas.