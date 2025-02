"Antes nos fiábamos de que nos iba a salvar el primo de Zumosol": PSOE y Sumar chocan sobre el aumento del gasto militar

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, y el grupo parlamentario de Sumar han mostrado posturas divergentes este martes sobre el aumento del gasto en defensa y la estrategia de seguridad europea en un contexto internacional marcado por la guerra en Ucrania y la incertidumbre global.

López, en una rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, ha advertido de que Europa debe asumir su propia seguridad ante un escenario internacional que ha calificado de "ley de la selva". "Antes nos fiábamos todos de que nos iba a salvar el primo de Zumosol, EEUU, el gran aliado... Ahora no sabemos. Habrá que hacer un debate sobre qué quiere hacer Europa", ha afirmado, en referencia a la necesidad de replantear la dependencia de Estados Unidos en materia de defensa.

El dirigente socialista ha rechazado el envío de tropas a Ucrania en este momento, al considerar que todavía no se dan las condiciones para una misión de paz debido a la "invasión" rusa en curso. Sin embargo, ha abogado por una "reflexión pedagógica" a nivel nacional sobre la necesidad de incrementar la inversión en seguridad, especialmente frente a amenazas como el ciberterrorismo y la ciberdelincuencia.

Por su parte, Sumar ha abierto la puerta a un aumento del gasto militar, pero siempre que sea "eficiente" y no tenga un fin "belicista". La portavoz del grupo en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha subrayado la importancia de que Europa gane "autonomía estratégica" y no dependa de "quién gobierna en la Casa Blanca". "No se trata de gastar más, sino de gestionar mejor", ha afirmado, insistiendo en que la prioridad debe ser definir el papel de Europa en el ámbito de la defensa.

Mientras el PSOE alerta de que "no caben medias tintas" frente a la "internacional ultraderechista" y la política de Donald Trump, Sumar ha dejado claro que no apoyará nunca un enfoque belicista. Ambas formaciones coinciden en la necesidad de fortalecer a Europa, pero difieren en cómo y cuánto invertir para lograrlo.

El debate sobre el gasto militar y la seguridad europea se intensifica en un momento en el que la guerra en Ucrania y las tensiones globales obligan a replantear las alianzas y estrategias de defensa. Mientras el PSOE pide claridad y firmeza, Sumar apuesta por la eficiencia y la prudencia, lo que plantea un futurible nuevo choque entre Sánchez y sus socios a cuentas del gasto militar.