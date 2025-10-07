Ana Redondo no descarta que hubiera absoluciones a maltratadores por los fallos en las pulseras antimaltrato

Tras su reprobación en el Congreso de los Diputados y su comparecencia en el Senado donde pidió perdón por el ruido generado en torno a las pulseras, la ministra de Igualdad ahora admite que sí se han podido producir sentencias absolutorias de excarcelaciones de maltratadores por los fallos en las pulseras. "Muy numerosas no pueden ser", ha asegurado.

En una entrevista en RNE no descartó que se hayan producido, pero desconoce cuántas y cree que "muy numerosas no pueden ser" ya que las ha solicitado "ya hace diez días" y todavía no las tiene "sobre la mesa".

De momento no conoce sentencias que hayan supuesto excarcelaciones

"A fecha de hoy, yo no conozco todavía sentencias en ese periodo que hayan supuesto excarcelaciones por quebrantamientos de condena", ha asegurado este lunes la ministra de Igualdad, en una entrevista en RNE, al ser preguntada sobre si sus disculpas por este caso se quedan en "ruido" y el "revuelo" que se ha generado.

En este sentido, Redondo ha indicado que ha solicitado las sentencias tanto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como a la Fiscalía porque las quiere "estudiar una por una". "Pero, en este momento, yo no las tengo. No las tengo sobre mi mesa y quiero verlas y quiero estudiarlas", ha insistido.

La ministra ha apuntado que "lamentablemente" no hay tecnologías "infalibles". "Se pueden producir fallos tecnológicos, pero se producían con el anterior servidor, se producen con el actual y se producirán en el futuro porque no hay una tecnología perfecta, que impida que una situación tecnológica, por ejemplo un fallo de cobertura, se produzca", ha afirmado.