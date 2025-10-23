Alsina, sobre el ultimátum de Junts: "¿Significa que Zapatero no volverá a viajar a Suiza para reunirse con Puigdemont?"

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, avisó este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de que "se debería hablar menos de cambios horarios y empezar a hablar de la hora del cambio".

Durante su turno de pregunta dirigida al presidente del Gobierno, Nogueras ha asegurado que "hay mucha gente que está hasta las narices de no llegar a fin de mes" mientras los autónomos tienen que cerrar sus negocios.

Alsina: "¿Qué significa esto?"

El Gobierno dice no sentirse amenazado por las palabras de Nogueras y para Carlos Alsina, las declaraciones de la portavoz de Junts son las que ya se han escuchado en otras ocasiones: "Ya nos tiene acostumbrados a titulares similares sin que nunca llegue a concretarse nada. Por mucho que esta vez hayan incluido la palabra cambio".

El partido nacionalista catalán habla de incumplimientos o de que no se ha amnistiado del todo a Puigdemont. Explica el presentador de 'Más de uno' que hay informaciones que hablan de que Carles Puigdemont va a reunir a su cúpula y va a dar un ultimátum a Pedro Sánchez porque los acuerdos no se cumplen y que, entonces, se van a acabar los contactos".

"¿Quiere Junts hacer presidente a alguien en concreto?"

Entonces, Alsina ironiza: "¿Qué significa esto? Que la consecuencia más grave que podría tener esto de Puigdemont es que Zapatero ya no vuelva a viajar a Suiza o Bruselas para reunirse con el líder de Junts?".

El presentador recuerda al partido catalán que "la única manera de sacar a Sánchez del Gobierno, como todo el mundo sabe, es una moción de censura, pero esta requiere de la presentación de un candidato alternativo al que los grupos que apoyan la moción estén deseando hacer presidente".

Y sentencia: "¿Quiere Junts hacer presidente a alguien en concreto? ¿Al señor Feijóo con el apoyo de Vox?".