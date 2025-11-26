Alsina, sobre el retraso en conocer la sentencia del Supremo al fiscal general: "De anómalo no tiene nada"

El pasado jueves se conoció el fallo del Tribunal Supremo tras el juicio al fiscal general del Estado por el que condenaba a dos años de inhabilitación a Álvaro García Ortiz por revelación de datos reservados en relación con la filtración de un correo en el que la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, admitía un fraude a Hacienda.

Desde que se conoció el fallo desde el Gobierno se está trasladando el mensaje de que es "absolutamente anómalo" que se difunda el fallo de una sentencia antes de difundir el contenido de la sentencia. Carlos Alsina ha querido puntualizar esta idea que ha sugerido también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en sesión de control.

De anómalo no tiene nada

Alsina entiende que "hay que poner las cosas en su contexto" y ha querido puntualizar esta idea al recordar que "de anómalo no tiene nada", de hecho es "de lo más común" empezando por el Tribunal Constitucional.

Recuerda que en la radio han contado mil veces que se conoce el fallo tras un juicio, pero que todavía no la sentencia, "es una expresión que forma parte de nuestro día a día".

"Si acaso", señala Alsina, "la anomalía será que se ha explicitado que la sentencia estaba sin escribir cuando se ha difundido el fallo, pero que se difunda el fallo y la sentencia tarde unos días. Forma parte de la normalidad".

Lamenta Alsina que desde el Gobierno se esté subrayando este aspecto "como si fuera un elemento sospechoso con la misma intención, que es poner bajo sospecha el criterio de los jueces del Supremo".