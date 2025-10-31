Alsina, sobre el hermano de Sánchez: "Ayuso tampoco era objeto de la comisión, pero de ella sí lo recuerda todo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue sometido este jueves a un tenso interrogatorio en el Senado por parte del portavoz del PP, Alejo Miranda de Larra, quien le apremió a responder "sí o no" a decenas de preguntas sobre corrupción y a las que, en su mayoría, el jefe del Ejecutivo eludió contestar con datos concretos.

Entre las cuestiones que Sánchez negó estaban tener relación con el comisionista Víctor de Aldama o haberse reunido con él. Tampoco recordaba si se intercambió mensajes con Koldo García y afirmó que cree que no lo hizo con Aldama.

Pedro Sánchez defendió la inocencia de su mujer y de su hermano, pero no quiso entrar a una de las preguntas más repetidas por el senador del PP, sobre si su hermano vivía y tenía residencia fiscal en Elvas (Portugal), asunto que, según el jefe del Ejecutivo, no tenía nada que ver con el objetivo de la comisión.

Sin embargo, Carlos Alsina ha explicado durante los tres temas del día que tampoco es objeto de la comisión de investigación la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y en cambio de ella el presidente "sí que lo recuerda todo".

El portavoz del PP sacó a coalición los negocios del suegro de Sánchez, que no eran "actividades ilícitas" para el líder socialista, al tiempo que arremetió contra Ayuso y su pareja, Alberto González Amador, al que llamó "Alberto Quirón" y del que recordó obtuvo una "comisión de dos millones de euros por tres 'emails' y una llamada".