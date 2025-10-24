Alsina, sobre el 'Hala, ya tenéis el corte' de Sánchez a la prensa: "Gracias, presidente, pero la próxima vez, una respuesta"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció ante la prensa después de la reunión del Consejo Europeo y, entre las preguntas que le formularon, no faltó la relativa a una posible reunión con Carles Puigdemont después de las advertencias de Míriam Nogueras en el Congreso.

La respuesta del presidente no ha sido indiferente para los periodistas de la 'Tertulia' de 'Más de uno', que critican el tono utilizado por Sánchez cuando un informador le repreguntó por ese posible encuentro con el líder de JxCat.

Sánchez, a la prensa: "Hala, ya tenéis el corte"

"Pero, ¿cuántas veces me habéis preguntado? Si yo ya he respondido no sé cuántas veces. Que os queréis llevar ese titular, si me queréis preguntar y que yo diga cual. Si lo he dicho mil veces. ¿Para qué hemos aprobado una Ley de Amnistía? Para normalizar la situación de los actores políticos. Esas reuniones se producirán. ¿Cuándo? Pues cuando toque. Hala, ya tenéis el corte", dijo Sánchez.

Tanto Rubén Amón como Pilar Gómez consideran que el tono utilizado por Sánchez no es el apropiado. De hecho, Amón lo califica de "indecoroso" y "paternalista". Gómez asegura que se trata de "una falta absoluta de respeto", ya que los periodistas "tienen derecho a preguntar lo que les dé la gana".

La respuesta de Alsina: "Gracias, presidente"

Carlos Alsina ha querido tirar de ironía para responder al tono utilizado por el presidente del Gobierno en su respuesta a la prensa:

"Quiero agradecer al presidente del Gobierno que anoche nos diera el corte. Él debe pensar que es lo único que nos interesa. Y que nos diera el corte yo se lo agradezco. Pero la próxima vez a ver si responde a la pregunta porque en realidad tiene una enorme habilidad para fingir que responde y nunca responde", asegura el presentador.

Afirma que "decir que habrá una reunión cuando toque es no responder porque "cuando toque" es cuando usted quiera y decida. Y hombre, que la Ley de Amnistía se hizo para normalizar... La Ley de Amnistía se hizo para ser investido presidente, eso para empezar, y lo de normalizar. Pues si tan normalizado está todo, ¿por qué no se ha reunido ya con Puigdemont? Si ya está todo normalizado, entonces no tendría que tener ningún problema. Gracias por el corte, presidente, pero la próxima vez, una respuesta en vez de un corte".