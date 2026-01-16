Alsina explica por qué Trump dio "el perfil más bajo posible" a su reunión con Corina Machado a pesar de considerarla una "persona wonderful"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya tiene su Premio Nobel de la Paz después de su reunión con la líder opositora, María Corina Machado, en la Casa Blanca. Machado le hizo entrega del galardón y ambos posaron para una fotografía.

Sin embargo, el perfil que le ha dado la Casa Blanca al encuentro ha sido muy bajo, "el más bajo posible", según explica Carlos Alsina en 'Más de uno'. ¿El motivo? "Las prioridades de Trump son claras. Es verdad que luego ha dicho que Corina es una persona "wonderful", pero también ha dicho que Delcy es una persona "terrific" y que lo está haciendo magníficamente bien".

Las crónicas destacan que, a pesar de haber una fotografía de Trump y Corina Machado, el encuentro se hizo sin la presencia de periodistas en el Despacho Oval, era casi, según Alsina, "como si se hubieran encontrado de casualidad por los pasillos y se hubieran saludado". Al salir del encuentro, María Corina Machado declaró que todo había salido muy bien: "Estoy muy agradecida por la oportunidad que tuve de hablar con el presidente Trump. Era algo que llevaba mucho tiempo esperando, fue una gran responsabilidad porque lo hice en nombre del pueblo venezolano que aprecia enormemente lo que él ha hecho, no sólo por la libertad del pueblo venezolano, sino por todo el hemisferio".

María Corina Machado entrega a Donald Trump su medalla del premio Nobel de la Paz | Reuters

"Cosas más bonitas no se pueden decir de alguien a quien le quieres hacer la pelota"

"Cosas más bonitas no se pueden decir de alguien a quien le quieres hacer la pelota", opina Alsina: "¿Por qué? Porque confías en que, aunque sea bajo su tutela y durante un tiempo con el régimen bolivariano de Delcy Rodríguez todavía en pie, esperas a que gracias a la intervención de EEUU pueda haber una transición a la democracia en Venezuela en la que la líder de la oposición seas tú y tengas un papel relevante".

¿Y qué dice la Casa Blanca de este encuentro? La portavoz ha asegurado que el presidente quería conocer personalmente a Corina Machado, "porque es una voz muy destacada y muy valiente para el pueblo venezolano", pero que sigue pensando que Corina Machado no tiene apoyo suficiente en la sociedad venezolana para liderar la transición: "Creo que la lectura del presidente se basó en lo que está ocurriendo sobre el terreno. Un análisis realista de lo que estaba leyendo y de lo que escuchaba de su equipo de Seguridad Nacional y esa valoración en este momento no ha cambiado".

No ha cambiado, como bien sabe Delcy, que sigue teniendo el apoyo de Donald Trump y que ha hablado sobre qué pasaría si ella en algún momento tiene que ir a visitar al inquilino de la Casa Blanca: "Si algún día me tocase como presidenta encargada ir a Washington, lo haré de pie, caminando, no arrastrada. Lo haré con la bandera tricolor", una clara referencia a María Corina Machado.