EN DIRECTO Albares, sobre la reunión entre Illa y Puigdemont: "Para mi es la foto de un reencuentro"

Albares: "Sin ninguna duda, el catalán, el euskera y el gallego, un día, serán lenguas cooficiales en la Unión Europea"

"Algunos países que tienen más de una lengua oficial, además de la que tienen oficial en la UE" "Estoy seguro de que si no se ha conseguido ya es que el PP ha hecho todo lo que está en su mano para boicotear las lenguas cooficiales, que es lo mismo que menospreciar al 20% de los españoles, la Constitución y a la realidad de la calle"

"El señor Feijóo hace todo lo posible para que esto no salga adelante y yo le pregunto, ¿el gallego solo es bueno cuando hay que ir por los pueblos pidiendo el voto? ¿Por qué ir contra la Constitución? ¿Por qué España no va a poder más de un idioma además del oficial?"

"El catalán sería la lengua número 15 por volumen de hablantes. En caso de España, eso sería defender nuestra identidad nacional, ya que es plural y plurilingüe"

"Feijóo tiene influencia sobre los partidos políticos de la UE de su signo político. Me sorprende mucho que alguien que ha sido presidente de la Xunta tenga esta actitud"

"Euskera, catalán y gallego son los tres que hemos registrado en la propuesta" "Nueva estrategia que presentaré en el Ministerio y que por primera vez estará traducida al gallego, catalán y euskera"