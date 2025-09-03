EN DIRECTO Albares, sobre la reunión entre Illa y Puigdemont: "Para mi es la foto de un reencuentro"
El ministro de Asuntos exteriores, José Manuel Albares, responde a las preguntas de Alsina en Más de uno.
En directoActualizado a las
Albares: "La influencia de un país en el exterior no se mide por una foto"
"España nunca ha tenido tanto peso como ahora en el exterior" "Es la primera vez que se tienen importantes reuniones con China, India o Brasil" "La influencia de un país en el exterior no se mide por una foto". "De hecho, el salir en una foto muchas veces implica vender los principios".
"Es un error sacrificar los principios de Estado para salir en una foto" "nuestra voz está liderando el apoyo en Gaza"
"El gran contratista de Huawei en España son las comunidades autónomas" "Jamás me he cruzado al señor Zapatero en la política exterior con China"
Albares: "Agresión rusa a Ucrania es una amenaza directa a los valores de Europa"
"La agresión rusa a Ucrania es una amenaza directa a los valores de Europa. Lo que no le permite Putin a Ucrania es que un día vaya a ser una de las de nuestra familia" "Putin se ha reunido con muchos líderes en las últimas semanas, en nombre de otros Gobierno, nos puedo hablar, pero el mensaje que yo traslado con otros países que tenemos relación es acabar con el enfrentamiento"
"Que los líderes amigos de Putin
"Cada vez que hablamos con China le solicitamos que haga todo lo que está en su mano para poner fin a la guerra y que no le dé ningún medio para que la alargue".
"Tenemos política exterior global y coherente" "Siendo una voz fuerte dentro de la UE y OTAN, tenemos por fin una política exterior global y fuerte"
"No se puede concebir, en la actualidad, que un país que presume de una política exterior con voz propia y liderazgo no mantenga conversaciones con China"
Albares: "Esa es la foto de un reencuentro de dos líderes"
"Yo veía esta mañana la foto en los periódicos y esa es la foto de un reencuentro de dos líderes catalanes. Yo prefiero esa a la que hemos visto en otros tiempos, cuando gobernaba el PP" "Todos los que recuerdan del enfrentamiento del que venimos están de acuerdo" "El 80% de los españoles lo aplauden. Todos los españoles de manera mayoritaria están a favor del diálogo, nadie quiere la crispación"
"De donde venimos y donde estamos, eso es lo importante" "Lo importante es que se ha producido". "El presidente del Gobierno, si lo tiene que realizar, realizará el anuncio" .
"Es una foto que pasa página, que instruye, para eso sirve la política" "Si tuviese que reunirme lo haría"
"¿La política para qué está, para envenenar o sanar? La foto de ayer es de sanar" "El PSOE siempre ha estado donde tiene que estar, del lado de la Constitución y de la reconciliación".
"Yo estoy convencido de que una amplísima mayoría apuesta por la convivencia". "El PSOE siempre está del lado de la Justicia, la ley de amnistía fue votada por la mayoría del Congreso"
Albares: "Sin ninguna duda, el catalán, el euskera y el gallego, un día, serán lenguas cooficiales en la Unión Europea"
"Sin ninguna duda, el catalán, el euskera y el gallego, un día, serán lenguas cooficiales en la Unión Europea. Algunos países que tienen más de una lengua oficial, además de la que tienen oficial en la UE" "Estoy seguro de que si no se ha conseguido ya es que el PP ha hecho todo lo que está en su mano para boicotear las lenguas cooficiales, que es lo mismo que menospreciar al 20% de los españoles, la Constitución y a la realidad de la calle"
"El señor Feijóo hace todo lo posible para que esto no salga adelante y yo le pregunto, ¿el gallego solo es bueno cuando hay que ir por los pueblos pidiendo el voto? ¿Por qué ir contra la Constitución? ¿Por qué España no va a poder más de un idioma además del oficial?"
"El catalán sería la lengua número 15 por volumen de hablantes. En caso de España, eso sería defender nuestra identidad nacional, ya que es plural y plurilingüe"
"Feijóo tiene influencia sobre los partidos políticos de la UE de su signo político. Me sorprende mucho que alguien que ha sido presidente de la Xunta tenga esta actitud"
"Euskera, catalán y gallego son los tres que hemos registrado en la propuesta" "Nueva estrategia que presentaré en el Ministerio y que por primera vez estará traducida al gallego, catalán y euskera"
Albares: "Los medios que usa España -para acabar con el tráfico de drogas- son civiles y policiales"
"Por el momento, como información la que ha dado EEUU y para España, la lucha contra el narcotráfico también es una prioridad. Esto es un fenómeno global y extendido, pero los medios que usa España son métodos civiles y policiales, no militares"
"Mire, el narcotráfico es un fenómeno extendido en toda América Latina y España apoya a quienes luchan contra él con métodos civiles y policiales. España tiene un papel especial en América Latina" "El papel de España siempre es el de unir, mediar, estar junto a todos los pueblos porque son hermanos del español. Nunca encontrará a España en la división".
Inicio de la entrevista con Carlos Alsina
Inicio del curso judicial
Otra de las sombras que recaen sobre este Ejecutivo es que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está muy cerca de sentarse en el banquillo de los acusados por revelación de secretos en la causa que le enfrenta a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador.
Esta misma semana se iniciará el curso judicial con un acto al que acudirán el ministro Bolaños y el rey Felipe VI, quien precisamente se tendrá que reunir con el máximo responsable de la Fiscalía. El Gobierno ha reiterado su apoyo, pero Albares puede informar de posibles cambios.
Condonación de la deuda y pacto de Estado contra la emergencia climática
Asimismo, el ministro de Exteriores también explicará su posición en cuanto al pacto de Estado contra la emergencia climática que ha propuesto el Gobierno, del que ya se saben algunos detalles que se adelantaron durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros, y que ha contado con el rechazo de la oposición.
Además, este mismo martes se ha condonado a las comunidades autónomas algo más de 83.000 millones de euros, algo que ha generado bastante revuelo en la oposición y de la cual también tendrá que explicar su postura.
Presupuestos y Waterloo
Hace apenas dos días que ha comenzado el nuevo curso político, pero ya se han iniciado varios 'incendios'. El primero de ellos corre a cuenta de la entrevista que concedió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en TVE y en la que aseguró que seguiría gobernando a pesar de no conseguir aprobar unos nuevos presupuestos, los cuales consideraba cruciales durante el Gobierno de Rajoy, y que llevan dos años prorrogados.
El segundo tiene su origen en Cataluña, y es que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha reunido en Waterloo (Bélgica) con Carles Puigdemont, en lo que puede significar la antesala de un posible encuentro con Sánchez.
El papel de la Unión Europea en conflictos internacionales
La presencia de Albares servirá también para medir en qué situación se encuentra la Unión Europea, después de que Estados Unidos, encabezada por su presidente, Donald Trump, se haya convertido en el gran árbitro internacional que intenta medir en importantes conflictos como el de Gaza e Israel y el de Rusia y Ucrania.
La actualidad internacional pasa por Gaza y Kiev
Precisamente, este conflicto internacional ha marcado la agenda en los últimos días, debido a la partida de la 'Flotilla de la Libertad' desde el puerto de Barcelona que pretende llevar ayuda humanitaria a la Franja y en la que va a bordo la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau o la activista Greta Thunberg, y que ha experimentado serios problemas para avanzar en sus objetivos debido al mal tiempo.
Albares, muy activo en las últimas horas
En los últimos días, Albares ha sido uno de los ministros más activos. De hecho, durante este fin de semana ha llegado a reclamar la suspensión del acuerdo comercial entre la Unión Europea e Israel, después de las últimas acciones del Ejército de Netanyahu sobre la Ciudad de Gaza.
👉Albares reclama la suspensión del acuerdo comercial de la Unión Europea con Israel
👉Albares defiende "un plan de acción" europeo para Gaza y aboga por más sanciones a Rusia
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en Más de Uno a partir de las 9:00 horas
El ministro de Exteriores, José Manuel Alares, participa esta mañana en el programa Más de Uno de Onda Cero para responder a las preguntas sobre actualidad internacional que rodean al Gobierno de España, así como a 'fuegos' que ha iniciado el Ejecutivo en apenas tres días de curso político, como la reunión del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, con Puigdemont en Waterloo.