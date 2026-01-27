Alsina defiende que Puente ha utilizado expresiones "poco afortunadas", pero cree que el Gobierno no ha ocultado información

Tras las últimas informaciones, Susanna Griso ha preguntado a Carlos Alsina si cree que Óscar Puente ha engañado a la ciudadanía.

Expresiones "poco afortunadas" por parte de Óscar Puente

El periodista ha dicho que "no" y ha defendido que el ministro ha utilizado expresiones poco afortunadas, como decir que el accidente ferroviario había sido "extraño".

Alsina cree que otra afirmación "desafortunada" fue decir que se había renovado la vía "integral". "No creo que el ministro lo dijera con intención de engañarnos", ha comentado.

¿Ha utilizado el Gobierno la estrategia del apagón?

Para Alsina, el Gobierno no está ocultando información, y cree que al ministro Puente se le tiene "muchas ganas". Además, dice que el Gobierno no ha usado la misma estrategia con el accidente de tren que con el apagón, donde considera que hubo ausencia de información.

Regularización de migrantes

Alsina también ha opinado de la regularización de migrantes que anunció Pedro Sánchez. Cree en la bondad de esta medida y la cree también necesaria: "es una buena medida, pero preferiría que saliera del Parlamento".