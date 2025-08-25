Almeida pone en duda volver a presentarse a alcalde de Madrid: "Ahora soy padre"

José Luis Martínez-Almeida atraviesa un momento vital que ha cambiado su manera de ver la política. Convertido en padre por primera vez a los 50 años, el regidor madrileño admite en una entrevista para El Mundo que la llegada de Lucas ha trastocado por completo sus prioridades y que incluso replantea su futuro más allá de la actual legislatura. "Me he desconectado sinceramente. Para eso yo soy muy cartesiano: estoy de permiso de paternidad y ahora me toca ser padre y no alcalde. No hay nada peor que creerse imprescindible", ha dicho.

Y aunque promete regresar a su cargo, no será de la misma manera: "Sí, vuelvo seguro, pero no volveré con la alegría de otros años ni con la misma filosofía de trabajo. Voy a cambiar mis hábitos de trabajo porque además soy de los que piensan que eres mejor en tu trabajo si en tu vida personal también estás bien".

Es autocrítico

Más allá de lo personal, Almeida también se detiene en su papel como alcalde. Preguntado por lo que aún tiene pendiente, apunta a un asunto clave, la movilidad. "Ahora la gente está quemada con el tema del tráfico y las obras y tengo que darles la razón. Tenemos que ser capaces de ejecutar más rápido las obras porque es cierto que la movilidad en Madrid está complicada. Creo que ahí es dónde más fallamos", ha dicho el Alcalde de la Comunidad de Madrid.

Respecto al tablero político, tampoco esquiva errores propios. "Decir eso fue un error. En política no estamos acostumbrados a hacer autocrítica y yo con esto tengo que hacerla. No estuve fino porque era una ironía y la ironía no se capta en este tiempo de redes y titulares", admite al recordar aquella frase sobre "seremos fascistas, pero sabemos gobernar".

Futuro en el aire

Sobre si se ve muchos años más al frente del Ayuntamiento, responde con cautela: "Partido a partido. La vida me ha cambiado tanto que necesito una reflexión incluso de cara a 2027. Lo pensaré bien cuando llegue el momento y decidiré, pero ahora mismo no podría garantizar que voy a volver a presentarme".

Lo que sí tiene claro es que el poder no es un fin en sí mismo. "No, no me he hecho adicto al poder. Ser alcalde de una ciudad como Madrid es muy gratificante, pero es duro. Peor es estar en la mina, por supuesto, pero tiene una exigencia y un coste personal grandes y no puedes seguir simplemente por seguir o por pensar que lo tienes bien para volver a ganar sino porque tienes un proyecto y tienes ilusión".

Una vida que ya no es la misma

Entre recuerdos, anécdotas con el carrito del bebé y reflexiones sobre el Atleti, Almeida insiste en que ahora su prioridad es su familia. "Ya no tengo esa vida de adolescente despreocupado, ahora soy un padre de familia. Entonces, esto también hay que consultarlo en casa. Eso lo cambia todo".

El alcalde, que ha pasado de ser visto como un político hiperactivo a un padre primerizo con dudas y miedos comunes, concluye con una confesión que resume esta nueva etapa: "Una pregunta que ahora me atormenta es si seré capaz de ser un buen padre. Es que no hay una responsabilidad más grande que ser capaz de educar a tu hijo, darle unos valores, una formación, una felicidad... Y luego el miedo, tienes miedo a cosas todo el rato".