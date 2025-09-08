CONFLICTO ISRAEL PALESTINA

Almeida: "No hay un genocidio en Gaza; genocidio fue lo que hubo en el estado de Israel en la II GM"

Almeida respondió así a Más Madrid y PSOE, partidos que sacaron a relucir el conflicto en Oriente Próximo en el pleno extraordinario.

Tomás Sanjuán

Madrid |

Imagen del 1/9/2025 del alcalde José Luis Martínez-Almeida, tras la reunión del equipo de Gobierno municipal con motivo del inicio del próximo curso político.
Imagen del 1/9/2025 del alcalde José Luis Martínez-Almeida, tras la reunión del equipo de Gobierno municipal con motivo del inicio del próximo curso político. | EFE / Rodrigo Jiménez

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este lunes durante el debate sobre el estado de la ciudad que en Gaza "no hay un genocidio", ya que, en su opinión, ese término solo puede aplicarse al exterminio del pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial.

Almeida respondió así a Más Madrid y PSOE, partidos que sacaron a relucir el conflicto en Oriente Próximo en el pleno extraordinario. No solo negó que lo que ocurre en Gaza pueda llamarse genocidio, sino que acusó a la izquierda de querer "acabar con el Estado de Israel". El alcalde dijo textualmente:

Para mí no hay un genocidio. No me gusta lo que estoy viendo, pero no lo hay. Genocidio fue el del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial

El dirigente popular reprochó además a la oposición que no hable de Hamás y lanzó un reto al portavoz de Más Madrid: condenar la invasión rusa de Ucrania. "Nunca le ha echado la culpa al Estado ruso", señaló.

Aunque matizó que está dispuesto a condenar "cualquier masacre de civiles en una guerra", insistió en que PSOE y Más Madrid culpan directamente a Israel, en lugar de al Gobierno de Benjamín Netanyahu.

Para Almeida, la solución pasa porque Hamás "se disuelva, entregue las armas y se ponga en manos de la justicia". Y remató acusando a la izquierda de mantener un antisemitismo de fondo: "Consideran que el Estado de Israel no tiene derecho a existir".

