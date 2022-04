Almeida defiende su gestión y carga contra la izquierda: "Se lanzan como una jauría"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida ha vuelto a defender que la Fiscalía Anticorrupción ha exonerado al Ayuntamiento de Madrid y sus responsables sobre cualquier tipo de participación en la trama que investiga contra los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño por presuntos delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales por tres contratos de emergencia con el Consistorio para la compra de material sanitario durante la pandemia.

“¿De verdad tengo que dimitir por ser víctima de un delito? ¿La Fiscalía ha señalado algún tipo de responsabilidad? No tengo la costumbre de pedir la dimisión a quien ni siquiera ha sido imputado”, ha dicho Almeida a los medios de comunicación antes de participar en la procesión del Jueves Santo.

Además, ha reprochado a la oposición que exija responsabilidades cuando la víctima es el Ayuntamiento. "En un solo día, y con las mismas pruebas que tiene la Fiscalía, la izquierda ha decidido que aquí el culpable no es el que estafa, sino el estafado. Lo que pretende la izquierda es que dimita aquel que no tiene nada que ver con los hechos", ha dicho Almeida antes de participar en la procesión de Jesús el Pobre.

El alcalde ha arremetido contra el "sanchismo y el podemismo", al asegurar que "la izquierda no puede acabar con las políticas de centro derecha de Madrid que apoyaron los madrileños, y quieren acabar políticamente con las personas que lo representan. Por tanto, han puesto en marcha un proceso de cacería, a ver si de esa manera pueden acceder al poder. Que se olviden, no van a obtener nada".

La izquierda no tienen ningún problema si uno es de izquierdas

También ha sacado a colación la situación de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, para quien el juez ha pedido la imputación por la actuación de la Consellería de Igualdad en un caso de abusos sexuales.

"Vamos a cumplir con nuestra obligación, pero no me pregunte a mí si tengo que dimitir, pregúntele a Mónica Oltra si por encubrir abusos sexuales de su marido va a dimitir. El alcalde, que no está imputado, que es víctima de un delito, tiene que dimitir, pero Sánchez con sus tres máximos responsables de compras no tiene que dimitir", ha expresado.

"La izquierda no tienen ningún problema si uno es de izquierdas, pero si uno no comparte esa ideología se lanza como una jauría", ha contrapuesto Almeida, quien ha subrayado que la oposición municipal fue informada de que la persona responsable de la contratación fue llamada a declarar como testigo en las diligencias abiertas por la Fiscalía. Pero en ese momento, ha incidido, el Ayuntamiento de Madrid no podía personarse, decisión que se tomó en cuanto ha sido posible legalmente.