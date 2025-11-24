Aliança Catalana igualaría a Junts como tercera fuerza en el Parlament, según el CIS catalán

Junts per Catalunya caería hasta la tercera plaza, al pasar de 35 a 19-20 escaños en el Parlament, y empataría con una Aliança Catalana que se dispararía hasta los 19-20 diputados, por detrás del PSC (38-40) y ERC (22-23), según el último barómetro del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat.

El PSC ganaría las elecciones catalanas con una horquilla de 38-40 escaños, seguido de ERC (22-23).

Así se desprende de la tercera ola del Barómetro de Opinión Política de 2025, realizada del 13 de octubre al 11 de noviembre con una muestra de 2.000 mayores de 18 años y presentada este lunes por el director del CEO, Joan Rodríguez.

Vox, por su parte, lograría 13-14 escaños y superaría al PPC (12-13), mientras que Comuns (6) y la CUP (3-4) podrían mantener su actual representación.

