Aliança Catalana estalla contra el sistema de pensiones de España: "Es una estafa piramidal"

La líder de Aliança Catalana, Silvia Orriols, ha cargado duramente contra el sistema público de pensiones durante un discurso en el que lo ha calificado como "una estafa piramidal de proporciones bíblicas". Según la dirigente independentista, el modelo vigente en España —y, por extensión, en Cataluña— se sostiene de manera "insostenible" sobre las cotizaciones de los trabajadores activos para pagar las pensiones de los jubilados actuales.

Orriols ha criticado que el sistema dependa del relevo generacional y ha apuntado directamente a la política migratoria como un "error de cálculo" que no resuelve el problema estructural. "Algunos ilusos han creído que la inmigración era la solución para resolver un absurdo", ha afirmado, asegurando que "la mayoría de inmigrantes no solo no aportan ni aportarán nada al sistema público de pensiones, sino que además son y serán beneficiarios de ayudas y prestaciones".

La líder de Aliança Catalana ha denunciado que la llegada de inmigrantes supone una sobrecarga para los servicios públicos. "Tendrán acceso gratuito a la sanidad, a la educación, a la vivienda pública y a los servicios sociales sin haber contribuido a su mantenimiento ni a su ampliación", ha dicho, advirtiendo que esto provoca "saturaciones, colapsos y una degradación progresiva" de los servicios públicos.

Más allá del ámbito económico, Orriols ha extendido su discurso al terreno social y cultural, asegurando que la inmigración "amenaza el dominio cultural, ético y demográfico" de Cataluña. "Han puesto en riesgo nuestra continuidad como pueblo y como civilización", ha afirmado, señalando que el país vive "problemas de convivencia, tensiones e inseguridad" por culpa de comunidades "herméticas e incontrolables que no aceptan nuestro marco legal".

La líder independentista ha acusado además a los partidos tradicionales de haber implantado "la cultura del subsidio" y de haber "destrozado el país". Ha concluido su intervención apelando a una reacción inmediata: "Hemos activado una bomba de relojería que explotará en las manos de las futuras generaciones. Pongámonos manos a la obra".