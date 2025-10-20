Aldama pagó 20.000 euros en negro a Ábalos para que comprara un local

El empresario Víctor de Aldama pagó 20.000 euros en negro a José Luis Ábalos cuando aún era ministro de Transportes para que comprara un local en Valencia. Así consta en un escrito que el propio Aldama ha presentado ante el Tribunal Supremo y que incluye las copias del contrato de adquisición del local en cuestión.

Según ha revelado 'El Mundo', el contrato presentado por el empresario ante el Supremo, dicho local costó 90.000 euros, aunque la operación ascendió hasta los 110.000 y que fue él quien abonó esos 20.000 euros de diferencia en efectivo.

El escrito de Aldama ante el Supremo asegura que "pese a la evidencia encontrada en el dispositivo electrónico de Aldama, que reflejaba un precio de 110.000 euros, lo cierto es que la compraventa fue formalizada el 8 de julio de 2020 por un importe de 90.000 euros, esto es, 20.000 euros menos".

Esto se hizo así para "adaptar el texto a la cantidad por la que se otorgaría la escritura pública de compraventa y no dejar constancia de los pagos realizados en efectivo al vendedor, siendo el precio real notoriamente superior".

Según ha explicado el propio Aldama en una entrevista en Telemadrid, esta operación forma parte de los pagos con dinero en efectivo que hacía de manera habitual en forma de comisiones a Ábalos y Koldo García y que podría ascender a cuatro millones de euros.

En la cadena pública madrileña, el empresario ha asegurado, además, que esos fondos podrían estar en diferentes cuentas en países como Panamá, Colombia o Guinea, a la vez que aseguraba que Koldo tenía un "pasaporte diplomático" que le permitía viajar a esos países con dinero en efectivo y hacer operaciones en el extranjero.

"Las chistorras son lo que son, las lechugas son lo que son y los soles son lo que son (…) Koldo iba cada viernes a Ferraz a entregar un sobre con dinero en efectivo y si no podía ir, mandaba a su hermano o a su mujer", ha asegurado Aldama.

El empresario ha revelado, además, que "Koldo tenía una manera de hablar muy abrupta y al presidente del Gobierno le llegaba a decir 'te voy a partir la cabeza'. Ahora parece que solo lo conoce porque echaba gasolina en el Peugeot (…) El presidente Pedro Sánchez era consciente de todo porque quería enterarse de todo".