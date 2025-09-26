Aldama, el líder de Desokupa, Lucía Etxeberría y miembros del PP: la variopinta asistencia a la presentación del think tank de Espinosa de los Monteros

El exdiputado y exportavoz de Vox Iván Espinosa de los Monteros ha presentado este jueves en el Colegio de Arquitectos de Madrid su nuevo 'think tank', Atenea. Según ha explicado de los Monteros, esta fundación ha nacido para "ayudar a una España mejor" desde el espacio civil y, por tanto, no se integrará dentro de "ningún partido político".

Durante su discurso inaugural, el exdiputado ha pedido el "cese de las hostilidades entre PP y Vox", al tiempo que les ha reclamado que sean "generosos" ante la posibilidad de que tengan que gobernar juntos. Por otra parte, ha rememorado las elecciones de 2023 y ha instado a ambas formaciones de derechas a "sacar conclusiones" de los resultados. A su modo de ver, no se logró conformar una alternativa a Pedro Sánchez y si de cara a la cita electoral de 2027 no se consigue, no se puede descartar "un resultado parecido".

¿Qué caras conocidas han acudido a la presentación del 'think tank'?

La cita ha reunido a distintos representantes tanto del PP, como de Vox, así como a miembros de la sociedad civil ligados al espectro de la derecha.

Por el lado popular han acudido al acto el vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo; la diputada Cayetana Álvarez de Toledo; o el exministro del Interior y presidente de Neos, Jaime Mayor Oreja, entre otros. A quien se esperaba, aunque al final no acudió al acto fue el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, aunque ha asegurado que estará presente en fututos actos de 'Atenea'. Por parte, la formación de Santiago Abascal estuvo representada por el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith.

No obstante, uno de los rostros que más sorprendió ver en el evento fue el del nexo corruptor de la trama Koldo, Víctor de Aldama, quien estuvo acompañado del fundador de la empresa 'Desokupa', Daniel Esteve. Del mismo modo, asistieron al acto Miguel Garrido, miembro de la patronal madrileña CEIM; el torero Cayetano Rivera Ordóñez y el exwaterpolista Pedro García Aguado, entre otros.

¿Cuál es el organigrama de Atenea?

Al frente de la fundación se situará Iván Espinosa de los Monteros. El puesto de vicepresidente lo cocuparaá el empresario Ricardo Garrudo, quien fundó Vox en Cantabria y fue viceseretario nacional de Movilización de la formación. La tesorería estará regida por Inés Cañizares, exportavoz adjunta de Vox en el Congreso y vicealcaldesa de Toledo. Los últimos puestos de la directiva los ocuparán José Ramón Bauza -exeurodiputado de Ciudadanos y expresidente de Baleares- y Fran Hervías -exsecretario de Organización de Ciudadanos y asesor del PP durante la época de Pablo Casado.