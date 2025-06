Aldama explica el motivo de su aparación en la comparecencia de Leire Díez

Víctor de Aldama, empresario implicado en el caso Koldo, irrumpió inesperadamente en la rueda de prensa que Leire Díez ofrecía en Madrid para explicar su baja del PSOE y su implicación en recientes escándalos. Durante el evento, Aldama confrontó públicamente a Díez, acusándola de mentir y calificando su intervención como una "pantomima".

En declaraciones posteriores, en el programa "Espejo Público" de Antena 3, Aldama expresó su indignación por la comparecencia de Díez "Me parece absurdo e indignante lo que ha hecho esta señora hoy, haciendo una comparecencia para decir que estaba haciendo una investigación periodística, cuando creo que ni es periodista".

Aldama también criticó las acciones de Díez, acusándola de desearle la muerte a él y a un teniente coronel "Vosotros que sois periodistas no vais amenazando o deseando la muerte de la gente como ha hecho esta señora con el teniente coronel y conmigo".

Aldama no da crédito "Esta persona quién es para dar una rueda de prensa, si se supone que es una militante sin más. Quién es para decir mentiras, sobre todo para reírse de los compañeros". "Es evidente dónde ha estado trabajando esta señora. Se sabe en qué empresas públicas ha estado trabajando, se le vincula con muchísimas cosas, incluso con el voto por correo. Me consta que va diciendo personalmente que va mandada por Pedro Sánchez y Santos Cerdán".

Y además, asegura que con Leire no tienen la misma vara de medir que con Ábalos "Al señor Ábalos lo expulsan inmediatamente del partido sin dar explicaciones y a esta señora la abren un expediente? De verdad, es de risa, y se quieren reír de los españoles. Lo de esta gente es de risa".

El motivo de su irrupción

El empresario explicó que su presencia en la rueda de prensa tenía como objetivo pedirle explicaciones a Díez "Me he presentado para que me dijera qué le he hecho yo, o qué malversación tiene conmigo, o qué tiene contra mí para desear que esté callado, para decir que a Aldama hay que callarlo sí o sí y que ojalá esté bajo tierra".

"Mi objetivo era desmontar el paripé de esta gente, ya está bien de que mientan a todo el mundo. ¿Qué hizo ayer Leire Díez en Ferraz, entregando 7000 folios de qué? de nada. Esta señora fue ayer a Ferraz a pactar su silencio, a pactar su baja y que le den cualquier otro puesto dentro de unos meses o que si no va a hablar. Es lo que se dedica a hacer este tipo de gente y estas cloacas que tiene el Partido Socialista".

El empujón de Javier Pérez Dolset

"El señor Dolset se ha puesto muy agresivo y me ha empujado, no entiendo por qué me empuja. Ha actuado de gorila macarra de Leire, y yo no le he dicho nada a este señor, creo que he hablado muy educadamente a Leire Díez, pidiendo explicaciones del por qué ha hecho lo que ha hecho contra mi persona", aseguraba Aldama.

Aldama niega conocer de antes a Leire Díez

"No he tenido ninguna relación con Leire en el pasado, no la conocía de nada. Por eso mismo quería conocerla en persona, ya que va hablando de mí, ha tenido reuniones con otra gente y va pidiendo pruebas sobre mí, y que va diciendo que hay que callarme sea como sea", afirmaba Aldama sobre su verdadero objetivo.

Finalmente, Aldama expresó su preocupación por el control que, según él, ejerce el PSOE sobre las instituciones en España "Ellos quieren tener controlado todo, a los jueces, a la UCO, a los fiscales, es alucinante lo que está sucediendo en este país y nadie hace absolutamente nada”.