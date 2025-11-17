El PP alcanzaría, junto a Vox, los 205 diputados de celebrarse hoy elecciones generales, según una encuesta

El PP necesitaría, eso sí, para gobernar, a Vox, que sigue al alza y subiría de 33 a hasta 56 escaños.

La encuesta electoral de NC Report para La Razón, realizada entre el 11 y el 14 de noviembre, refleja que si se repitieran las elecciones, PP y Voz alcanzarían entre 201 y 205 escaños, una horquilla que marcaría el regreso de su mayoría absoluta al Congreso.

El PP mejora en escaños en esta encuesta y Vox sigue creciendo, en votos y en diputados. Sube en 920.166 papeletas con respecto a los últimos comicios y entre 21 y 23 escaños. El partido de Santiago Abascal se situaría en los 54 y 56 diputados.

En votos, el PP mantendría prácticamente los mismos votos, sólo perdería 111.000 y se quedaría en los 8,05 millones, aunque crecería en diputados, alcanzando los 147-149 escaños.

El PSOE pierde hasta 1.300.000 votos

El PSOE baja a una horquilla de entre 107 y 109 escaños y pierde hasta 1.300.000 votos, bajando de 7,82 millones a 6,48, mientras Sumar se desploma a 8 diputados. Podemos tendría entre 2 y 3.

Según NC Report, el descenso del PSOE se debe a la caída de la fidelidad del propio electorado socialista y la abstención entre esos mismos exvotantes, que crece: un 11,5% anuncia que no acudiría a las urnas.

Sumar se desploma

Además, según la encuesta, la caída de Sánchez es correlativa al desplome total de Sumar. Solo el 35,4 % de quienes votaron a la plataforma de Yolanda Díaz el 23J volverían a hacerlo si se repitieran elecciones.