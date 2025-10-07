"Se ha alcanzado un umbral en el que el votante socialista ya no castiga", al análisis de David Jiménez Torres sobre el caso Koldo

El caso Koldo en el que se investigan presuntas adjudicaciones irregulares a cambio de comisiones acorrala cada vez más al partido socialista después del último informe de la UCO que revela pagos en efectivo mediante sobres entregados en Ferraz.

Estas liquidaciones entregadas al exsecretario de Organización y exministro José Luis Ábalos y a su asesor y que el propio Ábalos ha indicado que era el proceder habitual del partido con todos sus dirigentes abre la puerta a investigar si existía financiación irregular o sobresueldos.

Este asunto ha sido ampliamente abordado en la tertulia de 'Más de uno', en la que el periodista David Jiménez Torres ha querido resaltar dos cuestiones sobre cómo lo está digiriendo la opinión pública.

Por un lado Jiménez Torres apunta que "ese aspecto cómico" de un Ábalos como cuentista esté distrayendo de la gravedad del tema, una trama de corrupción enraizada dentro de uno de os ministerios con más presupuesto.

Por otro lado lamenta que esté en el ambiente la posibilidad de que si la financiación irregular no se probara, este caso se quedará "sólo en un caso de corrupción, como si mereciera menos castigo electoral". Argumenta este planteamiento con los datos de las últimas encuestas que muestran a un PSOE que remonta y se pregunta si realmente el partido socialista está siendo castigado después de un año de informaciones sobre el caso Koldo.

Jiménez Torres dice que "parece que se ha alcanzado un umbral a partir del cual el votante socialista ya no castiga" y que "se alienta la expectativa de que si se probara la financiación irregular entonces sí" cambiaría su voto.

Señala que hasta que haya una sentencia que pruebe la financiación irregular pueden pasar muchos años y antes se van a celebrar unas elecciones generales y para seguir se pregunta si estamos seguros de que ese cambio en la dirección del voto se va a producir en caso de sentencia probatoria.

Termina su argumento preguntándose "por qué alguien que vota al PSOE como dique de contención de la extrema derecha va a cambiar su voto por un caso de financiación irregular y no lo hace por un caso de corrupción".