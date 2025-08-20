El alcalde de Puebla de Sanabria afea a Mañueco no estar junto a Sánchez en la visita: "Nos falta educación"

El alcalde de Puebla de Sanabria, José Fernández, ha lamentado la ausencia del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante la visita del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a la zona afectada por los incendios en Zamora. En una entrevista en Espejo Público (Antena 3), Fernández reconoció que esperaba la presencia de ambos dirigentes: “Lo que no me gustó ayer es que no estuviera el presidente de la Comunidad Autónoma. Cuando uno invita a su casa, tiene que estar el dueño de la casa”.

Crítica a la gestión autonómica

El regidor ha recordado que hace apenas tres años la comarca sufrió el devastador incendio de la Sierra de la Culebra, pero consideró que la comunidad no ha aprendido lo suficiente de aquella tragedia. Lamenta que en Castilla y León las cuadrillas de extinción no trabajen todo el año, que los salarios sigan siendo bajos y que gran parte del operativo esté privatizado. "Los sueldos evidentemente no son los que se corresponde con el trabajo enorme y fantástico que hacen y la profesionalización es escasa", señala.

Asimismo, reclama una mayor coordinación para implicar a la población local en la lucha contra el fuego. Contó que en su municipio acogieron a brigadistas catalanes que se organizaron desde el ámbito agrícola y vecinal, con apoyo de la Generalitat, para colaborar de forma profesionalizada en los incendios.

Reivindicación de la “presencia institucional”

Fernández defendió que, como alcalde, siempre ha recibido a Mañueco con respeto y cordialidad cuando ha visitado su pueblo, pero afeó que esta vez no hiciera lo mismo estando Sánchez en la zona: “Yo creo que no estar es una falta. Ya no de respeto institucional, de educación. Nos falta educación en estas cuestiones”.

Sobre los reproches que algunos vecinos dirigieron a Sánchez durante su visita, el alcalde aclaró que no reconocía a quienes increparon y que no eran de Puebla de Sanabria.