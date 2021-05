Alberto Rodríguez no revalidará su cargo como secretario de Organización de Podemos y dejará la Ejecutiva del partido

El secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, ha anunciado a través de sus redes sociales que no se presentará a revalidar su cargo en las próximas primarias en la asamblea ciudadana de la formación morada. El hasta ahora 'número tres' de Podemos ha explicado en sus redes sociales que es momento de "cerrar una etapa" y que no formará parte de la nueva dirección, aunque sí mantendrá su escaño en el Congreso.

En un vídeo publicado en sus redes, ha asegurado que la decisión de dar un paso a un lado dentro de Podemos es algo "saludable, justo y natural en cualquier colectivo humano que quiera avanzar... Y ha llegado el momento". "Renuncio a presentarme a las primarias para formar parte de la dirección del partido, sin dramas. Todas tenemos que dar un poco para evitar que unas pocas tengan que darlo todo", ha explicado el diputado, que sí mantendrá su escaño por Canarias "para defender los intereses de su tierra".

En junio de 2019, Alberto Rodríguez sustituyó en el cargo al hasta entonces secretario de organización de Podemos, Pablo Echenique, un "marrón" que asumió en un momento de gran dificultad, con el objetivo de "empoderar a la militancia y poner la organización al servicio de la sociedad civil".

Alberto Rodríguez niega que su marcha se deba a la investigación del Tribunal Supremo

Este anuncio de Rodríguez se produce tras haber sido procesado por presunto delito de atentado a los agentes de la autoridad y otro leve de lesiones por el Tribunal Supremo, tras haber propinado presuntamente una patada a un policía en una manifestación en 2014 en La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), delitos por los que la Fiscalía pide seis meses de prisión para el diputado.

Sin embargo, el canario ha desvinculado esta decisión de las investigaciones por esa presunta agresión, pues "ya estaba tomada antes de la última comunicación judicial". "Esta decisión no tiene nada que ver con la injusta persecución policial y judicial que sufro, al igual que muchas compañeras", ha aclarado.

El secretario de Organización de la formación morada ha agradecido el apoyo de sus compañeras y de profesionales de otros ámbitos por la situación judicial en la que se encuentra inmerso. "Me podrán juzgar mil veces, me podrán condenar sin pruebas un millón de veces, pero va a dar igual: eso no va a modificar ni un centímetro nuestro camino para conquistar derechos y libertades", explicaba el político morado. Rodríguez ha criticado "la estrategia de criminalización y represión" de la protesta y ha asegurado que intentan que "la gente no luche mediante el miedo". "Pero no lo van a conseguir", insistió.