Alberto Núñez Feijóo no irá a la apertura del año judicial en señal de protesta contra el caso del fiscal general

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, no asistirá a la apertura del año judicial en protesta de lo que ocurre con el caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, según informa 'La Sexta'.

Por tanto, no acudirá al acto en el que también se encontrará el rey Felipe VI, la persona que preside la inauguración del año judicial.

Esta es la primera vez que el líder de los 'populares' no irá a la cita desde que está al frente del partido. En su lugar, según recoge el citado medio, Feijóo asistirá a un acto en Arganda junto con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

El PP ha asegurado en un comunicado que "profesa el mayor de los respetos hacia el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo" y ha resaltado que es "el mismo que tiene hacia la Corona en general y hacia Su Majestad el Rey en particular".

Además, ha destacado que el año judicial arranca en la misma semana en la que el presidente del Gobierno ha dicho que en España "los jueces persiguen a los ciudadanos por sus ideas políticas y no por la comisión de delitos", en alusión a la entrevista del jefe del Ejecutivo el pasado lunes asegurando que "hay jueces haciendo política".

Posible gesto de protesta

En el sector jurídico es posible que se esté planteando realizar alguna protesta de cara al acto del próximo viernes, según habrían afirmado fuentes del entorno al citado medio.

Cabe recordar que el fiscal general García Ortiz está siendo investigado por la presunta revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso.