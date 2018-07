Alberto Núñez Feijóo: "Si gano con mayoría absoluta, mi proyecto será Galicia hasta 2020"

Valoración de las cifras del paro

Este lunes se ha conocido que el paro ha bajado en 58.216 personas durante el mes de marzo, una cifra que Alberto Núñez Feijóo ha calificado de "buena", y ha recordado que la del año pasado fue peor, pero entonces no hubo Semana Santa. No obstante, considera que "debemos seguir trabajando" y señala que "en Galicia ha bajado la cifra unos 2.500 parados, hoy tenemos menos paro que en el año 2010, pero todavía nos quedan más de 200.000 familias sin trabajo".

Anuncio de su tercera candidatura a la Xunta de Galicia

Feijóo anunciaba el fin de semana que se presentará de nuevo su candidatura a la Presidencia del PP gallego con la intención de aspirar a un tercer mandato al frente del Ejecutivo autonómico en las elecciones previstas para el próximo otoño. Preguntado por su emoción a la hora de dar a conocer la noticia, dice que "los gallegos nos emocionamos cada vez que hablamos de Galicia, y era una decisión trascendental para mí desde le punto de vista personal", además de "una decisión que es un honor para mí".

Explica que ha sido "una decisión meditada para afrontar una victoria" que busca sea de mayoría absoluta, algo que "en este momento es una excepción". "Si los gallegos deciden que siga en política, seguiré como presidente de Galicia, si consideran que no debo seguir, entonces ya, sería determinante".

Galicia cumple con el déficit

El déficit público alcanzó en 2015 los 56.061 millones de euros, lo que representa el 5,16% del PIB, casi un punto por encima del objetivo del 4,2% pactado con Bruselas, y Galicia cumplió con su cifra. Ante ello, Feijóo explica que en el año 2012 "estábamos en una recesión económica y no sólo sacamos mayoría absoluta, sino que la superamos". Cree que entonces "los gallegos entendieron el mensaje de la austeridad y de no haber pedido dinero a Madrid" y "hemos seguido por esta vía de cumplir con nuestros ingresos sin pedir ni un euro al gobierno central".

Rajoy: "Tiene nuestra confianza y apoyo"

El presidente del Gobierno ofreció su apoyo a Feijóo una vez conoció la noticia de su presentación a una reelección este fin de semana. El presidente de la Xunta, preguntado por Moncloa, afirma que "desde 2006 no me he despistado y he estado en la misma carrera, he apoyado siempre a Rajoy, porque creo que es un buen primer ministro europeo y no hay color entre Rajoy y Sánchez".

Asegura que, "entre dos amigos, y gallegos, es muy fácil mantener una conversación", ya que a los dos "nos interesa que España vaya bien y Galicia consiga un estatus de equilibrio desde el punto de vista de infrestructura y financiación que otras CCAA ya tienen".

Apunta que Rajoy le dijo que es la mejor opción para revalidar la mayoría absoluta en Galicia y le ofreció la posibilidad de ir a las Cortes generales o a Madrid. No obstante, en este contexto, "siendo Rajoy el presidente del Gobierno a mí lo que me interesa es Galicia". "Para mí sería fantastico que el presidente fuera Rajoy y sería fantástico tener un presidente con el que me entiendo tan bien", matiza.

¿Abandonará Galicia?

Ante esa pregunta, quiere ir paso a paso y señala que "primero vamos a ganar las elecciones en octubre, pero le aseguro que si gano las elecciones y soy el presidente con mayoría absoluta, mi proyecto seguirá siendo Galicia hasta 2020". Dice que "no es fácil cambiar las rías gallegas por la meseta".

Por último, dice que no tiene otro objetivo que no sea sacar una tercera mayoría absoluta y qué ocurra "en el supuesto de que haya elecciones y no ganemos, o de que Rajoy dé un paso al lado, ni me ocupa, ni me preocupa, el objetivo es doble: si hay elecciones que el PP las vuelva a ganar y que en las gallegas, mi proyecto sea útl para los ciudadanos". Además, añade que "si no saco la mayoría en octubre, tendré que rendir cuentas".