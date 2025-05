Albares propone un embargo de armas a Israel y sanciones individuales por la guerra en Gaza

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha afirmado antes de la reunión Grupo de Madrid, que la UE debe ir un paso más allá y no solo suspender el Acuerdo de Asociación con Israel, sino imponer un embargo de armas y adoptar sanciones individuales contra quienes obstaculizan la solución de dos Estados, sin descartar a nadie, incluido el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Anteriormente, en unas declaraciones a la emisora pública francesa France Info había afirmado que la solución de los dos Estados es "la única alternativa" para poner fin al conflicto entre Israel y Palestina. El encuentro del Grupo de Madrid congrega a ministros de exteriores de de una veintena de países y varias organizaciones internacionales.

"¿Cuál es la alternativa? ¿Matar a todos los palestinos? ¿Desplazar, no sé dónde, a la Luna, a todos los palestinos? (...) ¿Darles la nacionalidad israelí?" se preguntaba el ministro. Igualmente, Albares ha destacado que la Autoridad Nacional Palestina (ANP) es la alternativa frente a Hamás, a la que ha calificado como "organización terrorista".

El ministro español ha defendido esta propuesta "para que todos los estados del planeta, todos los estados de Naciones Unidas puedan alzar la voz junto a los palestinos para romper este bloqueo" en una decisión adoptada como una cuestión de principios porque "la dignidad de Europa también está en juego en Gaza".

Llama a un embargo de armas

Para Albares, el primer objetivo es "detener esta guerra", que ha convertido a Gaza en un "inmenso cementerio", seguido de la entrada "masiva y sin obstáculos de ayuda humanitaria, de forma neutral". Mientras que el segundo es buscar "una auténtica solución política" a través de un Estado palestino "realista y viable", que daría "estabilidad y Paz a todo Oriente Medio". "Israel no puede decidir quién come y quién no", ha subrayado el ministro.

Asimismo, ha añadido, "todos tenemos que poner en marcha un embargo de armas" ya que, a su juicio, "no puede haber venta de armamento a Israel" puesto que "Oriente Medio lo último que necesita en estos momentos son armas".

Y por último, ha añadido, "tenemos que revisar la lista nacional de sancionados individuales que tenemos cada uno de nosotros y también la Unión Europea para estar seguros que no permitimos que aquellos que no quieren la solución de dos Estados, que todos sabemos que es la solución definitiva para conseguir paz y estabilidad para Oriente Medio, puedan triunfar".

Hamás constituye un verdadero problema para la búsqueda de la paz

El ministro español ha indicado que Hamás no va a estar en la reunión Grupo Madrid en la que participan países europeos y musulmanes para buscar una salida a la situación en Gaza, porque constituye "un verdadero problema" para la búsqueda de la paz. La de este año es la quinta cita y reúne "a más países que nunca", hasta una veintena ha señalado el ministro.

Además, ha manifestado que España va a poner sobre la mesa la posibilidad de sancionar a Israel por su campaña militar en Gaza y que es necesario considerar todas las opciones factibles para terminar con una situación "insoportable" en el enclave palestino.

Igualmente, ha querido asegurar que España no tiene intención de dar "lecciones" ni "sermones" a nadie con el impulso de sus iniciativas. "La política exterior francesa está siendo dirigida muy bien por mi amigo Jean-Noël Barrot", ha dicho en referencia a su homólogo francés, antes de recomendar, no obstante al Gobierno francés, que un reconocimiento formal de Palestina sigue siendo "la mejor manera de proteger" los esfuerzos de paz.