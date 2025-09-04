Albares, a favor de expulsar al Israel-Premier Tech de La Vuelta

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se ha mostrado este jueves partidario de que se expulse al equipo Israel Premier-Tech de la Vuelta a España, pero ha aclarado que dicha decisión no corresponde al Gobierno, sino a la Unión Ciclista Internacional (UCI).

Lo ha afirmado en una entrevista en RNE al ser preguntado si cree que se debería expulsar a dicho equipo de la Vuelta. "Lo comprendo y desde luego yo sí sería partidario de ello", ha dicho el ministro sobre el equipo israelí, propiedad del empresario canadiense Sylvan Adams.

"Ya sabe que esa es una decisión que no corresponde al Gobierno de España, corresponde a la Unión Ciclista internacional. Por lo tanto, el Gobierno de España no ha tenido nada que decir en la participación", ha explicado el Ministro.

Albares ha puesto como ejemplo la expulsión de Rusia de competiciones deportivas por la invasión en Ucrania y ha zanjado: "No podemos seguir teniendo una relación de normalidad con Israel como si nada ocurriera", ha explicado.

"Porque tenemos que mandar el mensaje a Israel, a la sociedad de Israel. Tienen que comprender que Europa e Israel solo se pueden relacionar -como dice el artículo dos del Consejo de Asociación- cuando se respetan los derechos humanos, porque los países democráticos nos basamos y nos relacionamos de esa manera", ha justificado el Ministro de Exteriores.

La Vuelta a España ha vivido momentos gran tensión por las protestas contra la participación del Israel-Premier Tech en la carrera, especialmente el miércoles ene Bilbao, donde se desató el caos en la línea de meta y tuvo que neutralizarse la llegada.

También hubo tensión este jueves en Cantabria. Más en la salida en Laredo, con cientos de personas concentrándose y manifestándose en la línea de salida. Era ya la cuarta etapa con problemas en ese sentido.

La primera fue la crono de Figueres, cuando activistas propalestinos frenaron al Israel en la crono por equipos, y la segunda en Navarra, en Lumbier, donde saltaron a la carretera manifestantes para obstaculizar la carrera.