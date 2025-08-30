Albares defiende "un plan de acción" europeo para Gaza y aboga por más sanciones a Rusia

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, ha insistido en que exigirá a sus homólogos europeos el respaldo a un plan de acción inmediato para detener la guerra de Gaza. Lo hará durante la reunión informal que los ministros de exteriores de los países miembros mantienen durante la mañana de este sábado en Copenhagen.

"Hay que actuar ya. No podemos seguir viendo destrucción, muerte y hambruna. Oriente Medio necesita paz", ha manifestado Albares ante los medios. "España ha propuesto un plan de acción a la UE para parar la guerra en Gaza. Hoy en la reunión de ministros de Exteriores UE voy a defender la importancia de ese plan", ha añadido en un mensaje publicado en su cuenta de X que reitera el enviado el viernes antes de su partida.

Nuevas sanciones para Rusia

Por otra parte, Albares en la previa del encuentro también ha defendido aumentar la presión a Rusia y aprobar nuevas sanciones contra el gobierno de Putin, a la que acusó de carecer de voluntad real para negociar una solución al conflicto en Ucrania."Rusia no tiene ninguna voluntad, no ya por supuesto de alcanzar una paz duradera, sino de ni siquiera alcanzar un acuerdo de alto el fuego incondicional. Todo es una táctica dilatoria para seguir con su esfuerzo de guerra", afirmó.

España está a favor de un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, aseguró Albares, quien recordó que fue uno de los primeros países en proponer el uso de los activos rusos congelados. "No es posible que nuestras sociedades tengan que hacer un esfuerzo para apoyar a Ucrania, cuando hay un dinero del agresor, que un día tendrá que compensar las reparaciones de guerra", afirmó. Albares comparó las situaciones en la franja de Gaza y en Ucrania y habló de que "no puede haber dos pesos, dos medidas, no puede haber dobles estándares".

"Tenemos que defender a los civiles inocentes, el derecho internacional y la soberanía de Ucrania. Y seguir al lado de Ucrania tanto tiempo como sea necesario", dijo. Albares habló de "momento crucial" para la UE, que debe defender sus intereses y su "alma" en Gaza y en Ucrania, que serán las dos cuestiones centrales de la reunión informal de ministros de hoy, organizada por la presidencia rotatoria danesa del Consejo de la UE.

Respecto a la cuestión palestina, el ministro desgranó que la propuesta también busca garantizar que "nadie" en la UE venda armas a Israel y asegurar el apoyo financiero a la Autoridad Palestina "para que no se la asfixie económicamente".En un vídeo difundido a los medios, Albares denunció además que la hambruna "inducida por Israel" en el enclave palestino está poniendo en peligro la vida de miles de gazatíes, niños incluidos, y defendió que el respaldo económico a Palestina "es absolutamente vital".