Albares convoca al encargado de negocios ruso tras el incidente con drones en el espacio aéreo de Polonia

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha convocado al Encargado de Negocios de la Embajada de la Federación Rusa en España, Anton Cherepov, tras el incidente por la entrada de una veintena de drones rusos en el espacio aéreo de Polonia.

Según informaron fuentes oficiales de Exteriores, el departamento que lidera José Manuel Albares ha emprendido esta acción "para trasladarle la condena por lo inaceptable de la violación del espacio aéreo polaco".

Todo apunta a un ataque deliberado

El ministro José Manuel Albares ha señalado en una entrevista en TVE que ayer pudo hablar con su colega polaco, Radosław Sikorski intercambiando impresiones y recibiendo información del incidente.

Albares ha añadido que tras hablar con Sikorski e intercambiar pareceres "entre distintos colegas de la OTAN y de la Unión Europea", todo apunta a que el ataque fue "deliberado". "Estamos hablando de una violación flagrante del espacio aéreo polaco", ha dicho.

El titular de Exteriores ha insistido en que se desconocen las razones del ataque, pero que "lo importante es cómo vamos a reaccionar nosotros" y ha resaltado que hay que hacerlo con"unidad, con firmeza y también con serenidad".

Polonia ha activado el artículo 4 de la carta de la OTAN que supone que llama consultas a los países miembros, España es uno de ellos. La postura de España dijo, es que "tenemos que defender la paz, tenemos que buscar una desescalada, pero también tenemos que proteger la seguridad de Europa y de los europeos, y es entre esos dos vectores donde nos movemos".