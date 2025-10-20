POLÉMICA POR LAS CUOTAS DE AUTÓNOMOS

Ainhoa Martínez, sobre las nuevas cuotas de los autónomos: "Ha sido un globo sonda de manual"

La periodista Ainhoa Martínez ha analizado el cambio del Gobierno con respecto a las nuevas cuotas de los autónomos. Además, ha opinado sobre las luchas internas dentro del gobierno de coalición.

Pilar Lara

Madrid |

A la rectificación que empieza a hacer la ministra Elma Saiz sobre la cotización de autónomos, la periodista de 'ABC, Ahinoa Martínez, ha asegurado en la tertulia de 'Más de uno ' que ha sido un "globo sonda de manual".

La semana pasada, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, propuso de la semana pasada para subir las cuotas de los autónomos en 2026, pero este lunes la ministra ha dado marcha atrás y propondrá su congelación para los tramos más bajos de ingresos.

Congelación de la cuota para los tramos más bajos

En una entrevista con el diario 'El País', Elma Saiz ha confirmado que la congelación de la cuota para los tramos más bajos se hace por "sensibilidad con los sectores más vulnerables".

"La propuesta con la que está trabajando el Ministerio, y para la que se está escuchando al colectivo, conlleva, para el año que viene, una congelación de los tres primeros tramos, de la parte más baja de la tabla", ha señalado la ministra, que ha afirmado que "se hace por sensibilidad con los sectores más vulnerables".

El Gobierno funciona muchas veces así: lanza un anuncio que no está confirmado

La periodista Ainhoa Martínez también ha comentado que el Gobierno funciona de esta manera "muchas veces" y que lo que hace es lanzar un anuncio que no está confirmado y ante el abierto rechazo que ha visto por parte de los autónomos que menos cobran, "dan la cambiada y deciden rectificar".

Analiza este cambio como que cualquier propuesta final terminará siendo más beneficiosa y quedará el gobierno como "sensible ante lo que dice la calle y que cualquier cuota menor de lo que ha anunciado parecerá mucho mejor aunque será más elevada de la que hay en la actualidad".

Además, ha expuesto que hay una lucha interna en el Gobierno entre la parte de Sumar y la parte de Seguridad Social. "Es un tema de calado y de fondo entre las dos patas de la coalición", ha afirmado Ahinoa.

