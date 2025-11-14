La afirmación del fiscal general en el juicio que ha sorprendido a muchos abogados: "Es extravagante"

La declaración del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, durante su juicio en el Tribunal Supremo, ha dejado una afirmación que ha sorprendido en la comunidad jurídica.

En un momento de su intervención, García Ortiz calificó de "extravagante" que un fiscal sea quien proponga un pacto de conformidad, ya que la oferta siempre parte del investigado. Una afirmación que ha chocado con la práctica habitual en los tribunales, según coinciden numerosos abogados penalistas.

El fiscal general, acusado de un presunto delito de revelación de secretos por la supuesta filtración de correos relacionados con el novio de Isabel Díaz Ayuso, ha defendido que la noticia de El Mundo que le atribuía la iniciativa de un pacto con el empresario "cuestionaba injustamente la actuación de la Fiscalía". Por ello, ha argumentado que su respuesta (la nota de prensa institucional) buscaba "defender la actuación impecable" de los fiscales de delitos económicos que llevaron el caso.

Reacciones de abogados

La frase del fiscal general no tardó en generar reacciones. En redes sociales, varios abogados penalistas cuestionaron las palabras de García Ortiz, recordando que los pactos ofrecidos por la Fiscalía son una práctica frecuente en la justicia española.

El abogado penalista José María de Pablo ha escrito con ironía: "Debo de ser muy extravagante, porque a mí me han llamado decenas de veces desde Fiscalía (sobre todo de las especializadas, como Anticorrupción) para ofrecerme pactos, que a veces he aceptado y a veces no".

En la misma línea, José María Vallejo señala: "No puedo ni recordar la cantidad de veces que no hemos entrado a Sala por pacto de conformidad; la última, la semana pasada".

También la abogada Teresa Martín ironizó sobre la afirmación del fiscal general: "A lo largo de 41 años de profesión, he llegado a cientos de pactos con Fiscalía. ¿Qué pasa, que todos me tocaron a mí?".

Los datos oficiales respaldan lo que los abogados describen como una práctica habitual. Según la Memoria Anual de la Fiscalía de 2024, el 75,6 % de los casos tramitados en los juzgados de instrucción mediante diligencias urgentes (juicios rápidos) concluyeron con una sentencia de conformidad.

En los juzgados de lo penal, el 65,4 % de las sentencias condenatorias fueron fruto de un acuerdo entre la defensa y la Fiscalía, mientras que en las audiencias provinciales el porcentaje de conformidades se situó en el 58,8 %.

Una diferencia entre la teoría y la práctica

Desde el punto de vista estrictamente jurídico, el fiscal general no se equivoca al afirmar que la iniciativa formal de un pacto de conformidad parte del acusado. Así lo establece el artículo 787 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que regula que el investigado puede reconocer los hechos y aceptar la pena solicitada por las acusaciones.

Sin embargo, en la práctica, los fiscales suelen intervenir activamente para facilitar esos acuerdos, especialmente en materias como Anticorrupción o Delitos Económicos. El propio Protocolo de Conformidades del Ministerio Fiscal contempla que los fiscales de incidencias puedan pactar directamente con los abogados, una vez consultado el fiscal responsable del caso.

Por eso, aunque la afirmación de García Ortiz es formalmente correcta, muchos juristas consideran que resulta poco ajustada a la realidad cotidiana de los tribunales, donde la negociación previa entre Fiscalía y defensa es habitual y esencial para el funcionamiento del sistema penal.