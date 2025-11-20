Las acusaciones populares piden 30 años de cárcel para Ábalos y Koldo y 7 para Aldama

Las acusaciones populares, coordinadas por el PP, han solicitado al Tribunal Supremo que condene a 30 años de cárcel al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a su exasesor Koldo García, y siete para el considerado comisionista de la trama Víctor de Aldama por presuntas mordidas en contratos de mascarillas.

Son peticiones ligeramente más elevadas de la que reclamó el miércoles la Fiscalía Anticorrupción en esta rama principal del conocido como caso Koldo, 24 para Ábalos y 19 y medio para Koldo García, y los mismos, 7 años, para el empresario Aldama.

Acusación popular unificada

La acusación popular unificada, que aglutina siete acusaciones, han presentado este jueves su escrito de conclusiones provisionales, en el que, como Anticorrupción, también solicitan que se celebre una vistilla para valorar si procede enviar a prisión provisional a Ábalos y a su exasesor.

En su escrito, acusa a Ábalos y a Koldo García de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, falsedad en documento oficial, malversación y prevaricación, los mismos delitos que atribuye a Aldama, a excepción de la malversación.