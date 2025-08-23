El PP acusa al Gobierno de usar "cortinas de humo" para tapar su "incompetencia" en la extinción de los incendios

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha comparecido ante los medios de comunicación desde la sede del partido en Logroño y ha calificado el pacto de Estado contra la emergencia climática como "cortinas de humo", del Gobierno para ocultar "su incompetencia" y "sus negligencias" durante la ola de incendios que ha asolado a España. "No ha hecho sus deberes en 7 años", ha añadido Gamarra en referencia a la prevención de incendios, en unas declaraciones recogidas por Servimedia.

De igual forma, la vicesecretaria popular ha criticado la comisión interministerial prevista por el Ejecutivo como antesala de la negociación por dicho acuerdo y ha subrayado que esta no "sirve para apagar el fuego". Menos si cabe, si está dirigida por la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, a quien ha tildado de ser "la ministra del apagón". Por su parte, Gamarra ha lamentado la ausencia de "medidas concretas" que ya "llegan tarde".

Asimismo, ha apuntado contra el Gobierno por la ayuda en la gestión de los incendios y ha señalado que solo se ha ejecutado el 20% de los fondos Next Generation que la Unión Europea destina a estos menesteres. Según ha remarcado Gamarra, "hay 320 millones sin ejecutar" de los 401 millones dispuestos por la Comisión Europea.

Por otra parte, ha reiterado que el Plan Nacional de Emergencias no está "actualizado" a la legislación de 2023 y ha tachado de "fracasado" el Sistema Nacional de Protección Civil, el cual, según sus palabras, por no ser capaz de habilitar los mecanismos de respuesta que le hubieran permitido tener un mapa de medios y de capacidades disponibles en todas las administraciones del Estado. También ha recordado que el Gobierno tenía el deber de aprobarlo hace cinco años, algo que a su parecer es una "negligencia".

La vicesecretaria no se ha guardado nada y también ha apuntado contra los medios aéreos de la Administración central, de los cuales ha dicho que están "obsoletos y anticuados". Para apoyar su argumento se ha referido a un informe del Tribunal de Cuentas que reflejaba que de los 18 hidroaviones FOCA, ocho estaban inservibles. Estas naves, como ha reflejado la popular, no estarán disponibles hasta 2030 por no haber acelerado las licitaciones.

"En esta emergencia, ante toda esta ola de incendios, solo han podido funcionar 10. No ha sido una prioridad para el Gobierno de Pedro Sánchez, sus prioridades son otras", reflexionó Gamarra. "Hablamos, por tanto, de incompetencia, pero también de negligencia", ha añadido.

Con todo, Cuca Gamarra ha lamentado que el Gobierno haya actuado con "mala fe" y que sus barones se hayan dedicado a "tapar la incompetencia con confrontación, polarización y crispación". "Pedro Sánchez siempre responde igual: con cortinas de humo, con confrontación y con polarización para tapar su incompetencia. Y cuando más hace falta la lealtad institucional y la cooperación entre todos, lo que pone en marcha es la absoluta deslealtad a través de la búsqueda de la mentira y de la confrontación para tapar todo esto. España merece otra cosa", ha concluido.