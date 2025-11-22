El PP acusa al Gobierno de cruzar "una línea muy peligrosa": "Cuestionar a los jueces para defender al condenado fiscal"

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez ha asegurado en un discurso en el Congreso del PP en Puertollano (Ciudad Real) que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, propondrá a un futuro fiscal general que sea "obediente" al Ejecutivo y no "independiente".

"Pedro Sánchez no quiere un fiscal general independiente, sino que quiere un fiscal general obediente y ese es uno de los mayores daños y ataques que se le puede hacer al Estado de Derecho", ha apuntado Fúnez, al tiempo que ha cargado contra "los ministros de Sánchez", porque "están cruzando una línea muy peligrosa: cuestionar a los jueces para defender al condenado fiscal".

Es posible que busquen un fiscal no para defender la legalidad, sino para seguir protegiendo a Pedro Sánchez

La vicesecretaria ha tachado de "inaceptable" la actitud del Gobierno, que lo único que ha hecho después de conocerse el fallo del Tribunal Supremo es "defender al corrupto, atacar a los jueces y criticar el fallo". Así las cosas, Fúnez ha apuntado que "el Gobierno ya ha demostrado que solo acepta la justicia cuando le viene bien a sus intereses" y por eso es "posible" que busquen un fiscal "no para defender la legalidad, sino para (...) seguir protegiendo a Pedro Sánchez".

Además, ha comentado la posibilidad de que el líder del Ejecutivo indulte al fiscal "como han hecho en Extremadura, nombrando y designando a un procesado como candidato a la Junta de Extremadura", en referencia a Miguel Ángel Gallardo, procesado por el caso del hermano de Sánchez, y ha ironizado con que "terminen proponiendo al fiscal del Estado condenado como próximo ministro de Justicia".

Según Fúnez, la condena también es para el Presidente del Gobierno

Para Fúnez, la condena de a García Ortiz "también es una condena política al presidente del Gobierno porque fue él quien lo nombró, el que lo protegió y el que lo utilizó". El Tribunal Supremo ha condenado a García Ortiz a pagarle una multa a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, e inhabilitación de dos años por el delito de revelación de secretos.