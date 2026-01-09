El acuerdo entre el Gobierno y ERC no convence a nadie: más "desigualdad" y "café para todos"

El año político se ha iniciado con una reunión muy comentada entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, en la que ambos han llegado a un acuerdo sobre un nuevo modelo de financiación autonómica que supondrá que Cataluña reciba unos 4.700 millones de euros más.

Sánchez ha calificado este nuevo modelo como "más justo" y ha valorado que permitirá a las comunidades autónomas contar con más recursos para financiar "más y mejor" los servicios públicos; mientras que Junqueras ha destacado que implica respetar el principio de ordinalidad.

Habrá que esperar a conocer los detalles, que se prevé que de este viernes la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pero lo que parece claro es que ninguno de los principales actores políticos en España se fían de lo que hayan podido acordar Sánchez y Junqueras.

El PP ya ha mostrado su rechazo, como en otras ocasiones, y ha asegurado que supondrá jugar con la "igualdad de los españoles", acusando a Sánchez de usarla como "moneda de cambio" para seguir en el Gobierno.

"La igualdad de los españoles no puede ser moneda de cambio. La Moncloa no es una casa de empeños para apuntalar un gobierno en ruinas. La financiación autonómica debe perseguir el bien común", explicó Alberto Núñez Feijóo en un mensaje en redes sociales.

Otros dirigentes populares, como el vicesecretario Juan Bravo, han ido un paso más allá y han definido el acuerdo como un acto de "corrupción política".

La financiación autonómica y su papel clave en las próximas campañas electorales

El calendario electoral no da tregua y se prevé que en los próximos seis meses vivamos elecciones en hasta tres comunidades autónomas, por lo que el PP no ha tardado en arrojar contra los candidatos socialistas este acuerdo para la financiación de Cataluña.

Los tres presidentes autonómicos del PP que acudirán a las urnas en los próximos meses han cargado duramente contra el acuerdo, mientras que otros dirigentes han señalado directamente a los candidatos socialistas. "Suerte para Alegría o Montero pidiendo el voto a quienes insultan", ha señalado, por ejemplo, la eurodiputada Dolors Montserrat.

Jorge Azcón ha calificado como "un insulto" que Sánchez pacte únicamente con Cataluña "un sistema de financiación que nos afecta a todos"; Alfonso Fernández Mañueco ha asegurado que defenderá los intereses de Castilla y León con todos los recursos legales; y Moreno Bonilla ha advertido que no va a consentir un "nuevo maltrato" del Gobierno de Sánchez.

Café insuficiente para Junts

"Hay un poco más de café, pero sigue siendo el mismo café para todos". Así se refirió este jueves al pacto el portavoz de Junts, Josep Rius, que también ha denunciado que con este acuerdo "Madrid seguirá teniendo la llave de la caja".

Rius también señaló directamente a ERC recordando que el apoyo a la investidura de Illa estaba supeditado a que los republicanos obtendrían "la llave de la caja" para Cataluña, una promesa que ahora "se ha esfumado". "Lo que anunciaron entonces y lo que dicen hoy no se parece absolutamente en nada", sentenció.

Rechazo también entre los barones del PSOE

Pero es que, por si fuera poco, el acuerdo no gusta ni entre los barones del PSOE. En las últimas horas hemos escuchado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, afear al Ejecutivo que comenzar este debate con los independentistas no facilita "un clima de entendimiento".

"A ver si resulta que le cobramos más al que más tiene y menos al que menos tiene pero luego se distribuye por los territorios al revés. Se queda más el que más tiene. Tengo que volver a nacer yo para consentirlo (...) Lo que quieren es todo lo que puedan para ellos, con la idea última de tener primero independencia económica y después independencia como país", valoró este jueves Page.

El presidente manchego señaló, incluso, que cruzar "la línea roja de la igualdad" significaría "literalmente el mayor quebranto a la ideología del PSOE de toda su historia".