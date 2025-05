El acto de conciliación de Miguel Ángel Revilla y Juan Carlos I: el intento de evitar un juicio entre el honor y la palabra

Lo que durante años fue una relación cordial entre dos figuras destacadas de la vida pública española ha desembocado en uno de los enfrentamientos más sonados del año desde que el rey emérito Juan Carlos I demandó al expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, por unas declaraciones que consideraba “injuriosas” y atentatorias contra su honor.

El detonante del conflicto fueron unas palabras que Revilla pronunció en varias entrevistas y actos públicos entre 2022 y comienzos de 2025 en las cuales calificó al exmonarca como “evasor”, “apátrida fiscal” y presunto “corrupto”. No es la primera vez que el cántabro lanza críticas hacia personalidades del ámbito político y económico, pero en esta última ocasión ha provocado una reacción legal sin precedentes por parte de la Casa Real, o al menos de uno de sus miembros más controvertidos.

Miguel Ángel Revilla, que en otros tiempos mostró simpatía hacia la figura del monarca, no ha escondido su profunda decepción. En declaraciones a diversos medios, ha afirmado que Juan Carlos I fue “la mayor decepción de mi vida” y defendió sus palabras como reflejo de lo que han sentido gran parte de los españoles. “Yo digo lo que mucha gente piensa, y si esto es delito, que me juzguen”, afirmó en una entrevista televisiva.

Demanda personal, no institucional

La Casa del Rey se apresuró a aclarar que la acción judicial emprendida por Juan Carlos I es “una iniciativa personal” y que no representa a la institución en su conjunto. En la demanda, el emérito exige una rectificación pública de Revilla y una indemnización de 50.000 euros por daños morales. Ha especificado que, en caso de recibir dicha cantidad, sería donada a Cáritas.

Acto de conciliación

Este viernes, 16 de mayo de 2025, se celebrará el acto de conciliación judicial entre el rey emérito y Revilla. El mismo comenzará a las 10:00 horas en la sala de vistas número 10 de la sede judicial de Las Salesas, en Santander. Este mismo lugar es descrito por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de "escasas dimensiones".

Aunque la presencia física de las partes no es obligatoria, ya que pueden ser representadas por procuradores, se ha informado que Juan Carlos I se encuentra en Galicia participando en una regata, por lo que no asistirá personalmente al acto. Por su parte, Miguel Ángel Revilla ha confirmado su asistencia al acto de conciliación, aunque no se ha especificado si estará presente en persona o representado por su procurador.

El resultado del acto dependerá de si ambas partes alcanzan un acuerdo; en caso contrario, se levantará acta con los términos de la reconciliación o si seguirá adelante el procedimiento judicial.