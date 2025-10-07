El ácido comentario de Arturo Pérez-Reverte sobre la Flotilla: "El horror"

El escritor y académico Arturo Pérez-Reverte ha reaccionado con su característico tono irónico y descarnado a algunas declaraciones de los españoles repatriados tras el asalto a la flotilla "Global Sumud", interceptada por las fuerzas israelíes cuando se dirigía a Gaza.

El autor compartió en su cuenta de X un vídeo publicado por El Diario Montañés que recoge el testimonio de varios de los activistas españoles recién llegados a España.

¿Qué quiere decir?

Junto a las imágenes, en las que los participantes relatan con crudeza los presuntos malos tratos sufridos durante su detención, Pérez-Reverte escribió escuetamente: "Como decía Kurtz: 'El horror, el horror'", citando la célebre frase de El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. En esa historia, Kurtz es un europeo que, en el Congo colonial, pierde toda su humanidad entre la violencia, el fanatismo y la barbarie. Antes de morir, pronuncia esa frase "The horror! The horror!", al darse cuenta del abismo moral en el que ha caído el ser humano.

La cita de Pérez-Reverte, "El horror, el horror", puede leerse en dos direcciones: como una alusión culta al abismo moral del ser humano, o, más probablemente, como una de sus ironías marca de la casa, una forma elegante y venenosa de decir que el dramatismo de algunos discursos le parece, cuanto menos, exagerado.

En el vídeo, los integrantes de la flotilla denuncian que fueron "interceptados ilegalmente en aguas internacionales" y trasladados "en contra de su voluntad" al puerto israelí de Ashdod. Según su testimonio, la violencia "escaló notablemente" tras su llegada. Uno de ellos relata que estuvieron "siete horas maniatados con las manos en la espalda, sentados en el asfalto de noche" mientras "el ministro extremista Ben-Gvir se paseaba por el puerto".

Los repatriados aseguran además que fueron despojados de casi todas sus pertenencias y sometidos a vejaciones. "Nos trataban como si fuéramos menos que seres humanos, menos que animales", afirma otro de los activistas. Un tercero describe cómo "entraban con las pistolas y nos apuntaban en partes vitales, en la cabeza o el corazón, con los perros".