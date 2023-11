El PP acelera la reforma del Reglamento del Senado para retrasar la amnistía

El vicepresidente primero del Senado, Javier Maroto, anunció ayer que la Mesa del Senado había incluido en el orden del día del Pleno que se celebra este miércoles la toma en consideración de la propuesta de reforma del Reglamento. Se trata de una iniciativa del Partido Popular para dilatar la ley de amnistía que todavía negocia Pedro Sánchez con Carles Puigdemont.

Actualmente, si el Congreso remite un texto con procedimiento de urgencia, el Senado debe tramitarlo en veinte días. Sin embargo, el PP pretende ahora con este cambio que se ignore la urgencia y se pueda alargar el trámite hasta dos meses.

Urgencia para cambiar el reglamento antes de aprobar la amnistía en el Congreso

Según explicó Maroto, los grupos políticos tienen de plazo hasta las 12:00 horas de hoy para presentar sus proposiciones alternativas a esta reforma del Reglamento de la Cámara Alta.

Será en el último punto del orden del día del Pleno cuando el Senado debata y vote la consideración de esta reforma, que se tramitará de la forma 'exprés' con el objetivo de tenerla lista antes de una eventual aprobación de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados.

Después de la aprobación de la toma en consideración, que se producirá con la mayoría absoluta del PP, se tendrá que reunir la Comisión de Reglamento, abrir un plazo de enmiendas y posteriormente someterlo a Pleno para su aprobación definitiva.

El PSOE lo llevará al Tribunal Constitucional

Desde el PSOE, su portavoz en el Senado, Eva Granados, ha anunciado que su grupo lo llevará al Tribunal Constitucional en el caso de que finalmente se acabe aprobando esta reforma del Reglamento.

Además, la portavoz socialista ha denunciado que el PP ha agilizado la tramitación de esta propuesta de reforma del Reglamento hasta el punto de que se ha incluido en el orden del día del Pleno que se celebrará este miércoles.

Al respecto, ha censurado que esta propuesta aún no se ha publicado y no se ha admitido a trámite, denunciando a renglón seguido que los grupos no podrán hacer propuestas alternativas a esta proposición para cambiar el Reglamento.