La abstención de Campo tras sus críticas a la amnistía en 2021: "No cabe porque es el olvido"

La noticia de este jueves en clave nacional y judicial ha sido la aprobación de la Ley de Amnistía por parte del Tribunal Constitucional (TC) en una votación que se ha decidido por una escuálida mayoría en favor de la medida de gracia que finalmente se ha terminado validando con seis votos a favor y cuatro en contra.

Ocurrió lo esperado: los seis magistrados progresistas votaron a favor y los cuatro conservadores lo hicieron en contra. Quedó apartado el conservador José María Macías después de que se entendiera que estaba contaminado por su papel como vocal en el anterior CGPJ, y se abstuvo el progresista Juan Carlos Campo.

Ha llamado la atención abstención de Campo, ministro de Justicia de Sánchez entre 2020 y 2021, y que se había mostrado claramente en contra de la amnistía durante su etapa en el Gobierno.

Justo estos días se han cumplido cuatro años de una entrevista en 'Al Rojo Vivo' en la que aseguró que "la amnistía no cabe porque es el olvido". Campo, que entonces aún era ministro de Justicia, defendía los indultos porque se trataban de un "perdón para construir un futuro mejor, pero no hay olvido", que es lo que ocurriría con la amnistía sobre la que se mostraba muy claro: "No cabe".

En los mismos términos se mostraba hablando del referéndum de autodeterminación, sobre el que decía que tendría que votar toda la población. "Esto fue un pacto entre todos los españoles y, por tanto, todos los españoles tendríamos que hablar", aseguraba en el programa de 'La Sexta'.