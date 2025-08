El abogado de Puigdemont sobre un posible regreso a España: "Estoy convencido, lo hará más pronto que tarde"

El abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha asegurado en una entrevista en La Razón que el ex president de la Generalitat de Cataluña regresará a España "más pronto que tarde. Estoy convencido". Boye es un abogado que apareció en primera plana cuando entró en la cárcel por el secuestro de Emiliano Revilla por ETA, aunque siempre ha defendido su inocencia.

Según Boye, "es su voluntad" -la de Puigdemont- volver a nuestro país y, para ello, "estamos trabajando jurídicamente". Si bien, no deja claro si lo haría aun habiendo riesgo de que lo detengan: "Es una posibilidad que hemos valorado, pero es una decisión personal suya". En este momento ha recordado que el ex president estuvo en Barcelona hace casi un año.

El Supremo siempre nos ha rechazado todo

Las últimas novedades sobre el futuro de Puigdemont es el recurso que ha presentado esta semana pasada al Supremo para que levante la orden de detención, si bien Boye ha lamentado que "siempre nos han rechazado todo", pero que ahora las cosas serán distintas, ya que "verán que tenemos razón".

Del mismo modo, el abogado ha expresado que "siempre hemos cuestionado que el juez Llarena tuviera las competencias" para adoptar decisiones sobre delitos cometidos presuntamente en el procés, porque "antes de que pueda pronunciarse sobre si se aplica o no la amnistía, tenía que haberse inhibido a favor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña".

Además, según Boye no puede negarse el derecho a la libre circulación de Puigdemont por Europa "porque todos los ciudadanos de la UE tenemos ese derecho" y que la orden de detención "tiene que haberla en todos los países. No puede ser que no pueda circular solo por un estado miembro" ha sentenciado.

El Gobierno de España no me preocupa mucho

Sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la amnistía, cree que van a decir que "es una cuestión interna de España" y ha confirmado que "asesoró" a Junts en su redacción.

Preguntado por si el Gobierno se la ha jugado a Puigdemont, ha manifestado que "el Gobierno de España me preocupa mucho porque es un Gobierno que no tiene capacidad para gobernar" y que la ley de amnistía no está hecha a medida porque "es una ley que aplican o inaplican los jueces".