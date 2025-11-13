El abogado general de la UE avala aplicar la amnistía a Puigdemont por malversación y a los CDR por terrorismo, pero cuestiona algunos puntos de la ley

Abogado general de Unión Europea, Dean Spielmann, concluye que el dinero utilizado para organizar el referéndum ilegal del 1 de octubre no afectó a los intereses financieros de la Unión y que amnistiar a los CDR acusados de terrorismo tampoco contraviene la normativa antiterrorista de la UE.

De esta manera, Spielmann no ve inconveniente alguno en aplicar la ley de amnistía a la treintena de altos cargos públicos como Carles Puigdemont y Junqueras que gastaron más de tres millones de euros en celebrar y publicitar el referéndum del 1 de octubre porque no afectó a los intereses financieros de la Unión.

Tampoco habría inconveniente en aplicar la ley de amnistía a los 12 CDR acusados de terrorismo porque amnistiarlos no contraviene la directiva europea de lucha contra el terrorismo.

Por tanto la amnistía es aplicable tanto a los delitos de malversación como a los de terrorismo, si bien cuestiona que se dé a los jueces un plazo de dos meses para aplicarla.

La ley parece haberse aprobado en un contexto real de reconciliación política y social y no constituye una autoamnistía

El abogado general afirma que la ley "parece haberse aprobado en un contexto real de reconciliación política y social y no constituye una autoamnistía" y tampoco "incluye violaciones graves de derechos humanos".

Qué cuestiona de la ley de amnistía

Sí advierte del riesgo de que la ley dé a los tribunales un plazo de dos meses para aplicar la amnistía (aunque matiza que el Gobierno español ha apuntado que se trata de un plazo "estrictamente indicativo") y considera que no es conforme con el derecho europeo obligar a los órganos jurisdiccionales nacionales a dictar una resolución absolutoria y a alzar las medidas cautelares en el plazo máximo de dos meses, aun cuando hayan consultado al TJUE y éste aún no haya resuelto.

Por ello, aprecia que "algunas disposiciones de la Ley Orgánica de Amnistía relativas a la exención de la responsabilidad contable podrían ser incompatibles con el derecho a la tutela judicial efectiva", según las conclusiones que publicó hoy.

Reacción del Gobierno y de los líderes independentistas

El gobierno considera una rotunda victoria el dictamen del abogado general del Tribunal de Justicia de la UE sobre la Amnistía. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, sostiene que el tiempo les está dando la razón y ahora esperan a que el Tribunal de Luxemburgo ratifique la ley.

Por su parte, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha reaccionado a esta conclusión del abogado general de la UE señalando que no queda otra que rehabilitar todo lo que, a su juicio, se ha hecho de forma injusta. "Es relevante restaurar la Justicia, que ha sido dañada", ha dicho.

