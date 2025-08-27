El abogado de Begoña Gómez solicita el aplazamiento de su declaración por tener ya un señalamiento

Antonio Camacho, abogado de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, ha solicitado el aplazamiento de la comparecencia de su representada ante el juez Peinado por tener un señalamiento previo. El magistrado ha vuelto a citar a Gómez y a Cristina Álvarez para declarar por un presunto delito de malversación de caudales públicos por la contratación de la asesora en Moncloa.

La cita estaba prevista para el próximo 11 de septiembre a las 10:30 en el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid. Sin embargo, Camacho cuenta con citas previas en las que es requerido y por eso, dentro de lo que suele ser habitual, ha solicitado que se retrase o aplace el testimonio de Gómez. Esta actuación es tan usual que en la mayoría de las ocasiones se suele dar la razón al letrado.

Begoña Gómez ya estaba siendo investigada por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo. Una de las novedades de esta comparecencia en sede judicial era que, pese a que Peinado había investigado la malversación de la contratación, no le había imputado el delito a Gómez.

Con todo, quien sí prestará declaración será Álvarez el día 10 de septiembre a las 11:00 horas. Cabe recordar que aunque ya declaró como investigada, la Audiencia Provincial de Madrid anuló este interrogatorio.