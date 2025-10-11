Abascal verá el desfile del 12 de octubre desde la calle para no "blanquear" al Gobierno de Pedro Sánchez

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha comunicado que, en lugar de ver el desfile de las Fuerzas Armadas este 12 de octubre, fecha en la que se celebra el Día de la Hispanidad, desde la tribuna de autoridades, va a verlo desde la calle para así no "blanquear" al Gobierno "corrupto" de Pedro Sánchez. Por su parte, el PP ha comentado que no comparte esta decisión porque "no es el día de Pedro Sánchez, sino de los soldados y del Rey".

En una nota de prensa difundida por el partido, Abascal cree que Sánchez usa estos acontecimientos para "blanquear a un Gobierno sumido en una corrupción escandalosa y responsable de gravísimas traiciones a los intereses de España", en referencia a sus pactos con formaciones independentistas o EH Bildu.

Según el líder de Vox, "ni se puede ni se debe fingir normalidad institucional" con un Gobierno que considera "ilegítimo" y que "está dinamitando el Estado de Derecho, la convivencia pacífica y está poniendo en grave peligro la seguridad de los españoles" con las alianzas internacionales.

Tampoco acudirá a la recepción posterior en el Palacio Real

Es una decisión que ha tomado desde hace tiempo, al mismo tiempo que indica que solo compartirá espacio con el presidente y los miembros del Ejecutivo en el Congreso, "o cualquier otro lugar donde pueda denunciar la corrupción moral, política y económica" del Gobierno.

Asimismo, Abascal ha comunicado su decisión por carta a la Casa Real, ya que tampoco acudirá a la recepción posterior que ofrecen los reyes en el Palacio Real, porque en estas circunstancias su sitio está "en la calle junto a los españoles", desde donde aplaudirá y "honrará" a las Fuerzas Armadas y "los símbolos nacionales".

En este contexto, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha respondido al líder de Vox en unas declaraciones ante los medios en Madrid y ha rechazado su decisión porque "no es el día de Pedro Sánchez, sino el de todos y cada uno de los soldados de España", incluido el rey Felipe VI.

El PP "por supuesto" va a acudir porque "no es el día de Pedro Sánchez"

Es por ello que "por supuesto" su partido, el PP, sí acudirá al desfile y la recepción, a pesar de que la relación entre Gobierno y oposición no es la mejor. "La postura del Partido Popular es que por supuesto que vamos a estar mañana porque no es el día de Pedro Sánchez, es el día de todos y cada uno de los soldados de España y del primer soldado de este país, que es su Majestad el Rey", ha argumentado.

Asimismo, ha cargado contra los socios del Gobierno, quienes tampoco estarán presentes por el protagonismo del Ejército, y les ha recomendado irse "un par de meses a hacer una misión con ellos" y cobrando el sueldo de un soldado raso, "para que valoren y entiendan la importancia del reconocimiento" que se le hará mañana, a quienes "se juegan la vida por defender a España y a los españoles".

El desfile de las Fuerzas Armadas por el Día de la Hispanidad se celebrará en Madrid el 12 de octubre entre las 12:00 horas y las 13:30 entre la glorieta de la glorieta del Emperador Carlos V, el paseo del Prado, la plaza de Cibeles, el paseo de Recoletos y la plaza de Colón.