Abascal tacha de "negreros" al barco de Open Arms: "Hay que hundirlo"

El líder de Vox, Santiago Abascal, desató este jueves una fuerte polémica tras referirse en redes sociales al buque humanitario Open Arms como un "barco de negreros" y sostener que "hay que hundirlo". Sus declaraciones provocaron una ola de críticas desde el Gobierno, organizaciones sociales y partidos de la oposición, que le acusan de criminalizar a las ONG y al trabajo de rescate en el Mediterráneo.

La ONG Open Arms, con sede en Badalona, ha rescatado a decenas de miles de migrantes y refugiados en el Mediterráneo central a lo largo de la última década. La organización respondió señalando que sus misiones "salvan vidas allí donde los Estados fallan" y acusó al dirigente de Vox de utilizar un lenguaje "inhumano y peligroso".

Reacciones políticas: El enfrentamiento de Félix Bolaños

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones, Félix Bolaños, no dudó en responder al opositor ultraderechista a través de su cuenta personal, exponiendo que "la violencia verbal y los discursos de odio son tóxicos para la convivencia porque acaban justificando la violencia física, porque aunque hoy sea contra migrantes, mañana contra será quien piense distinto".

Además el político del PSOE aprovechó para señalar al Partido Popular, manifestando que estará "atento al tuit del PP, condenando la xenofobia y la violencia que supuran Vox y su líder."

La respuesta de Abascal ante el mensaje de Bolaños fue inmediata, respondiendo a su publicación con duras críticas contra el titular de Justicia: "A ver, guiñol de Pedro Mafias, que ya no engañáis a nadie. Lo que es letal para la convivencia es la invasión islamista que estáis promocionando con el dinero que quitáis a los españoles".

El ultraderechista aprovechó para reiterar su opinión respecto a los barcos de la ONG, considerando que hay que "hundir esos barcos de traficantes y las políticas traidoras".

"Y hay que encerraros a todos", culminó.

La retórica antiinmigración de Vox

Las palabras de Abascal se insertan en el discurso habitual de Vox sobre inmigración, donde el partido ha insistido en la necesidad de endurecer controles fronterizos,cerrar centros de acogida y frenar la colaboración entre el Estado y las ONG de rescate.

Si bien Vox ha mostrado reiteradamente su rechazo a la labor de Open Arms y Médicos Sin Fronteras, es la primera vez que su líder reclama explícitamente "hundir" un barco humanitario, escalando el tono de su discurso.