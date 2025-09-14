Abascal y sus aliados se conjuran para "reconquistar" Europa, frente a la izquierda "terrorista asesina"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha reunido a sus socios de Patriotas y aliados internacionales para iniciar la "reconquista" de Europa frente a una izquierda que han tildado de "asesina, terrorista, mentirosa, inútil, ladrona, vaga y criminal", entre otros calificativos. Ni Victor Orban, primer ministro de Hungría, ni Marine Le Pen, líder de la extrema derecha en Francia, han asistido al acto. La primera ministra de Italia y líder del grupo ECR en el Parlamento Europeo, Giorgia Meloni, ha mandado un vídeo y Javier Milei se ha conectado por videoconferencia.

El acto celebrado en Vistalegre (Madrid) y al que han acudido 8.500 personas, ha comenzado con un homenaje al activista ultraconservador Charlie Kirk. Se ha proyectado un vídeo y los asistentes han coreado "La muerte no es el final", además de lanzar una sonora ovación.

Los participantes han hecho multitud de referencias al concepto "reconquista" y han llamado a la esperanza de un cambio para abandonar un camino que lleva a una Europa con "ideas destructivas", cuya identidad está siendo "ridiculizada", donde no hay fronteras ni control a la inmigración ilegal.

Si yo fuera presidente de España, mi primera medida sería meter a Pedro Sánchez en la cárcel

En clave nacional, el único de los participantes que ha hecho mención directa al presidente de España, Pedro Sánchez, ha sido el portugués André Ventura, y ha pedido "cárcel", para él. "Si yo fuera presidente de España, mi primera medida sería meter a Pedro Sánchez en la cárcel" ha manifestado.

Las críticas a la inmigración ilegal y al "reemplazo poblacional" también han sido recurrentes. "El islam tiene que abandonar la Europa cristiana: si no te gustan los valores de Europa nos da igual, nadie os ha invitado, no os queremos aquí, volved a vuestro país", ha dicho la eurodiputada griega Afroditis Latinopoulus.

Meloni, por su parte, ha hablado sobre la Franja de Gaza y la "necesidad" de que Israel pare sus ataques, que Hamás libere a los rehenes y que la solución de los dos estados se haga realidad. Aun así, en ningún momento ha pronunciado la palabra "genocidio".