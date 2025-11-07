Abascal sentencia a Ortega Smith tras sus quejas: "En el fútbol también hay jugadores que no les gusta que les dejen un rato en el banquillo"

Continúa la polémica y el cruce de declaraciones en Vox después de la decisión de apartar a Javier Ortega Smith de la portavocía adjunta en el Congreso, que pasa a ocupar Carlos Hernández Quero.

Ortega Smith, que seguirá siendo portavoz en el Ayuntamiento de Madrid y de la Comisión de Justicia en el Congreso, ha lanzado varios dardos apuntando a la dirección del partido en los últimos días tras la decisión.

A esos dardos ha respondido Santiago Abascal este jueves en unas declaraciones a los medios de comunicación en las que ha defendido que este movimiento "es una cosa muy normal" y ha comparado el enfado de su compañero con el de un futbolista que se queda en el banquillo.

"La verdad es que en los equipos de fútbol también hay jugadores que no quieren abandonar nunca el campo, que no les gusta que les dejen un rato en el banquillo. En Vox hay un gran banquillo, hay que respetar al banquillo y yo creo que todos tienen que aprender a ceder el paso", ha dicho Abascal.

Una "sorpresa" para Ortega Smith

"No podemos olvidar de dónde venimos y para qué nacimos, para no equivocarnos nunca hacia dónde vamos. Ni un paso atrás. ¡España, siempre!", publicó Ortega Smith en sus redes sociales tras hacerse público su relevo. Este jueves, además, en una entrevista en COPE, ha asegurado que para él "ha sido una sorpresa" y que no puede decir "que pueda entenderlo como algo normal".

"Creo que mis intervenciones en el Congreso en ningún momento han sido polémicas para lo que defiende Vox, nunca se podrá decir que he subido a la tribuna a defender otra que no sea el proyecto, la dirección del grupo parlamentario nunca me ha hecho una llamada de atención ni una reprimenda. Al contrario, siempre aplausos", ha defendido sobre su trabajo.

Meses de tensiones con la Ejecutiva

La decisión de apartar a Ortega Smith llega tras meses de tensiones internas con la Ejecutiva de Voxy el propio Santiago Abascal, que ya en 2024 le relegó de la vicepresidencia del partido.

En los últimos meses, hemos visto al portavoz en el Ayuntamiento de Madrid en la presentación del 'think tank' de Iván Espinosa de los Monteros, que también salió de forma inesperada del partido. Precisamente a eso se ha referido en su entrevista en COPE, en la que ha lamentado que su asistencia a ese evento se haya usado como argumento para defenestrarle.

En 2023 dijo en una entrevista que Vox no podía "convertirse en una agencia de colocación" y en 2024 se conocieron informaciones que apuntaban a que pudiera disputarle a Abascal el liderazgo del partido.