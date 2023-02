Abascal quiere tres elecciones el 28 de mayo

No hay trampas en la iniciativa de VOX, sí contradicciones. Santiago Abascal asegura que le gustaría que la moción se debata pronto para que (una vez ganada) se disuelvan las cortes antes del 4 de abril y el 28 de mayo haya triple convocatoria electoral. Y pone fecha al adelanto de las generales cuando dos minutos antes había admitido que el objetivo es retratar al Gobierno con su socios y aliados. Abascal confía en que -desalojado Sánchez- y Ramón Tamames de jefe de Gobierno instrumental se elija a 350 nuevos diputados el último domingo de mayo y, a continuación, reconoce que su aspiración es reunir 150 votos, si el PP se desmarca de su anunciada abstención y vota sí.

Una obligación para VOX

Por tanto Abascal entiende que su partido está obligado a presentar esta moción contra un Sánchez “culpable” de mentir a los electores al pactar con los enemigos de España, de asaltar las instituciones del Estado o de promover leyes que sacan a la calle a pederastas y violadores o “indultar por la puerta de atrás a golpistas”.

Se advierte que esos serán los argumentos que sustancien la intervención del presidente de VOX el día que arranque el debate. Él será el primero en hablar en representación del grupo parlamentario que impulsa la moción y lo hará sin límite de tiempo, igual que el candidato Ramón Tamames que subirá a la tribuna a continuación. Abascal no podrá dar réplica a Sánchez ni al resto de grupos, si bien este lunes no tenía la certeza: “Creo que no tengo esa posibilidad parlamentaria, pero lo estudiaremos”.

Sobre cuáles serán los ejes del discurso de Tamames, Abascal recuerda que es un candidato de los independientes, que no sabe nada, que su programa no tiene que coincidir necesariamente con el de VOX. Respecto a la figura del economista de 89 años, pide respeto para él y sugiere que esta oportunidad sirva “para hacer un homenaje a nuestro mayores”.

Fecha del debate

Mañana se reúne la mesa del Congreso que solo observa los escritos registrados hasta el sábado, aunque dada la importancia del caso podría calificarla mañana mismo y nombrar candidato oficial a Tamanes. Después, el órgano rector de la Cámara Baja envía el texto a los distintos grupos por si consideran presentar candidatos alternativos y también al presidente del Gobierno. Lo previsible es que la Cámara tenga en cuenta la agenda de Sánchez. En cualquier caso, no se prevé que el debate se fije antes de mediados de marzo. Como precedente inmediato, la última moción de censura de Vox tardó 21 días en debatirse desde su presentación.