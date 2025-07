Abascal, que se ha ausentado durante la comparecencia de Sánchez, le pide "que dimita y pase a disposición judicial"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha lanzado una dura ofensiva contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quienes ha equiparado en su intervención durante el debate parlamentario de este miércoles. "La única discusión que tienen de verdad es quién roba más", ha afirmado, aludiendo a los casos de corrupción que afectan a ambos partidos.

Abascal ha acusado a populares y socialistas de formar parte de una misma "comedia que se repite desde hace mucho tiempo" y ha advertido de su temor a que ambos partidos se "amnistíen" mutuamente con un Tribunal Constitucional "pactado". Ha criticado también que Feijóo quiera "heredar el poder" sin pasar por Vox y ha afirmado que con PP y PSOE "no se puede ni gobernar ni ofrecer pactos de Estado".

El líder de Vox ha atacado duramente a Sánchez, a quien ha calificado como un "personaje de Torrente en Ferraz", además de llamarle "indecente, corrupto, traidor" y decir que su presidencia es "ridícula". "No me extraña que su cara necesite tanto maquillaje, porque es de cemento", ha espetado desde la tribuna. Abascal ha asegurado que le provoca una "incomodidad casi física" dirigirse al presidente del Gobierno, motivo por el que acumuló sus tiempos de intervención para no tener que volver a hacerlo

Rechazo al plan contra la corrupción

Sobre el plan contra la corrupción presentado por Sánchez minutos antes, Abascal lo ha descartado por completo y ha asegurado que "el único plan que vale" es su dimisión, su "puesta a disposición judicial" y que "confiese". También ha recordado los casos que salpican al entorno del Gobierno, como los presuntos delitos cometidos por José Luis Ábalos, Koldo García o Santos Cerdán, y ha criticado medidas como la amnistía del 'procés', la derogación de la sedición o la rebaja de la malversación.

Vox abandona el hemiciclo cuando habla Sánchez

El grupo parlamentario encabezado por Santiago Abascal ha optado por levantarse y abandonar el hemiciclo del Congreso de los Diputados en protesta por los presuntos casos de corrupción que rodean al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

No es la primera ocasión en la que esta formación decide abandonar el Congreso. En la anterior sesión de control, hace dos semanas, Abascal ya se marchó del hemiciclo tras calificar al líder socialista de "indecente", "corrupto" y "traidor". Una ausencia que responde a "un gesto de desprecio absoluto al personaje; lo que representa y las mentiras que va a decir".

Ataques a los socios del Gobierno

Tampoco han escapado a las críticas los socios parlamentarios de Sánchez. Abascal se ha referido a ellos como "enemigos de España dispuestos a sacar tajada" de los "errores" del presidente. A Bildu le ha llamado "terroristas jubilados", a Junts "golpistas y ladrones", a ERC "rufianes de todo pelaje" y al PNV "las nueces de todas las salsas". Sobre Sumar y Podemos, ha dicho que son "amigos de izquierdas del pueblo saharaui" que votan "con la mafia del Peugeot para no perderse su parte del botín".

Abascal ha lamentado que, mientras "se celebra en el Congreso esta función de circo de payaso con cara de cemento", los españoles padecen dificultades para acceder a la vivienda, una alta presión fiscal, bajos salarios, el deterioro de los servicios públicos y "una inmigración masiva".

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha advertido tras su intervención que volverá a ejercer su facultad para retirar del diario de sesiones las expresiones que considere ofensivas.