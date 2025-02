Abascal presiona al PP para que rompa los pactos con el PSOE en Bruselas si quiere su apoyo para los presupuestos

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado este domingo en Murcia que si el PP quiere el apoyo de su partido para aprobar los presupuestos de las comunidades autónomas en las que gobierna debe "romper con el PSOE en Bruselas de forma explícita".

Durante un encuentro con alrededor de 1.400 afiliados y simpatizantes de Vox en la Región de Murcia, celebrado en la pedanía murciana de El Palmar, Abascal ha dicho que Vox no respaldará al PP mientras los de Feijóo sigan apoyando en Bruselas pactos como el de la economía verde o el de inmigración.

"Me sentí muy orgulloso de haber podido impulsar personalmente pactos de gobierno con el PP como el de Murcia, pero hoy me siento muy orgulloso de lo contrario porque Vox es un partido con principios", ha señalado Abascal.

Según ha comentado, el pacto sobre el reparto de menores inmigrantes fue el desencadenante de la salida de Vox de los gobiernos autonómicos del PP, "porque el Partido Popular, recibiendo órdenes de Bruselas, decidió que esos pactos se tenían que acabar. Y ahora quieren los votos de Vox para los presupuestos, pero para eso debe existir una ruptura explícita de los pactos de los populares y los socialistas en Bruselas".

"Son las políticas de los populares y los socialistas en Bruselas las que luego se van a aplicar en los presupuestos regionales, las políticas asociadas al 'Pacto Verde' que ponen todo tipo de trabas a los agricultores, y las políticas asociadas a la inmigración masiva que solo nos traen inseguridad, degradación de los servicios sociales y colapso de los servicios sanitarios", ha dicho el dirigente de Vox.

Asimismo, ha reiterado que "no va a haber ningún tipo de presupuesto ni en Murcia ni en ninguna región de España en la que Vox no tenga garantía explícita de una ruptura clara de los pactos de populares y socialistas en Bruselas". En esta línea, el líder de Vox ha zanjado: "Si quieren los votos de Vox ya saben lo que tienen que hacer".

Posible fractura interna en Vox como "ruido periodístico"

Por otra parte, Abascal se ha referido a una posible fractura interna en Vox tras la salida de Juan García-Gallardo de sus cargos regionales en Castilla y León, y de sus responsabilidades en el partido, y ha dicho que "Vox es un partido unido" y que lo demás es "ruido periodístico".

"Vox es un partido que defiende el mismo programa desde hace 10 años y mientras yo sea el presidente no va a ser ni manejable ni dirigible por nadie ajeno a Vox. Yo solo obedezco a los militantes. Aquí no hay baronías ni emperadores, pero yo soy el presidente porque he sido elegido prácticamente por aclamación hace un año, sin ningún tipo de oposición", ha afirmado. En este sentido, ha dicho que "ese ruido periodístico" que hay "va a durar mucho tiempo porque al Partido Popular le interesa que sea así".