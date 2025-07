Ábalos, sobre la supuesta mediación de Begoña Gómez en Air Europa: "Los Hidalgo se plantearon todo para acelerar el proceso"

José Luis Ábalos afirma que la familia Hidalgo se pudo plantear "todo lo posible" para "acelerar" el proceso de rescate de Air Europa. Así lo asegura en una entrevista en El Confidencial, en la que señala que había "mucha ansiedad" por parte de Javier Hidalgo y su padre.

Hidalgo, el que fuera CEO de Globalia, matriz de Air Europa, tenía "angustia" por las "deudas con los propietarios de los aviones, incluso con la propia AENA", como sostiene Ábalos: "La angustia de la familia era muy, muy, muy grande. Y los ritmos de la administración no satisfacían las necesidades de la compañía".

Por ello, al ser preguntado por la posible mediación de Begoña Gómez en dichas negociaciones durante su rescate, Ábalos solo asegura que la familia se pudo plantear "cualquier tipo de acceso o recurso con tal de acelerar el proceso: "¿Que lo hicieron o no? No lo sé. ¿Que lo comentaran? Comentaron todo lo posible a su alcance con tal de intentar acelerar o intensificar la tramitación del expediente para entonces".

Ábalos se refiere así a las informaciones que señalan que la esposa de Pedro Sánchez negoció con Air Europa un contrato de patrocinio de unos 40.000 euros anuales al Instituto de Empresa África Center, centro de estudios que dirigía Begoña Gómez. Dichas conversaciones se produjeron en enero de 2020, mientras que en noviembre del mismo año, el Gobierno aprobó el rescate de Air Europa.

El 'caso Koldo' y la situación actual de Ábalos

El exsecretario de Organización socialista también habla de que está siendo "muy difícil de soportar" la situación que vive actualmente, con pintadas de 'corrupto' en el garaje de su domicilio. "Yo ya estoy condenado. Se ha vandalizado mi casa, se ha violentado mi intimidad, mi domicilio y mi fachada son conocidas en toda España".

Además, Ábalos insiste en que sigue dispuesto a "colaborar" con la justicia. "Yo estoy siempre abierto a todo. No tengo ningún problema en colaborar y en informar", dice, al mismo tiempo que sostiene que "el esclarecimiento no tiene por qué ser incriminatorio".

Otro de los aspectos más llamativos del 'caso Koldo' es la relación entre Koldo, Cerdán y el propio Ábalos, que subraya que Cerdán y Koldo tenían "una relación que existía previamente": "Yo tengo que decir que, en aquel momento, que me lo presentara Santos y dada la relación que yo tenía de confianza política con él, era una garantía".

Ábalos también carga contra Óscar Puente, al que asegura que "nunca" le haría una auditoría en contra y niega haber tenido 400.000 euros, como dice Koldo en los audios del informe de la UCO.

"Me duele mucho porque se ve cómo vivo y las limitaciones que tengo. Pero tampoco quiero victimizarme porque he tenido un buen sueldo, muy por encima de la media del país. El tema es que me quieran adjudicar más", zanja Ábalos.